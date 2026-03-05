Η Ιωάννα Τούνη συγκινεί: Ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς μου για το σπίτι που μεγάλωσα με ολόδικά μου χρήματα

Με ιδιαίτερα συναισθηματική διάθεση ξεκίνησε η ημέρα για την Ιωάννα Τούνη και θέλησε να μοιραστεί δημοσίως με τους διαδικτυακούς της φίλους όλες τις κρυφές της σκέψεις, ενώ παράλληλα έκανε και μία συγκινητική αποκάλυψη.

Το πρωί της Πέμπτης (05.03.2026) η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα story και υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι είμαστε άπληστοι και αχάριστοι, ενώ στη συνέχεια η γνωστή influencer μοιράστηκε κι άλλες βαθιές της σκέψεις, ενώ εξομολογήθηκε ότι αποπλήρωσε και ένα δάνειο της μητέρας της, που έχει «φύγει» από τη ζωή για το πατρικό της σπίτι.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου, με πάρα πολλές σκέψεις. Ξέρεις πριν κάποια χρόνια που έχασα τη μαμά μου, είχα πει ότι αλλάζω το mindset μου, ότι τώρα πλέον θα με ενδιαφέρουνε τα πιο ουσιαστικά πράγματα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι δεν είναι η υγεία μας δεδομένη.

Και κάπως μες στην καθημερινότητα και μες στη ρουτίνα, κάπως χάνεσαι ξανά και αναλώνεσαι σε πράγματα μικρά ή έστω μικρότερα, πράγματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή σου, δεν καθορίζουν το αν θα βρίσκεσαι ή όχι σ’ αυτόν τον κόσμο.

Και πραγματικά είναι κλισέ, αλλά αν έχεις την υγεία σου, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τα πάντα και είναι λόγος για να ξυπνάς χαρούμενος και ευγνώμων κάθε μέρα.

Οπότε, θα σου πω, στη ζωή μου γενικά συμβαίνουν πολύ καλά και πολύ κακά πράγματα παράλληλα, οι αντιθέσεις είναι έτσι», είπε στο πρώτο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram.

«Αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που μας καθορίζει, δεν είναι αυτά που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας, οι δυσκολίες που μπορεί να έρχονται, γιατί πίστεψέ με πραγματικά, ακόμα και το πιο μεγάλο χαμόγελο που θα δεις στον δρόμο, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Νομίζω ότι αυτό που μας καθορίζει και που μας κάνει τους ανθρώπους που είμαστε, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις.

Στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι αυτό που μένει είναι εσύ και ο εαυτός σου, οπότε τίποτα άλλο δεν έχει αξία, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.

Πραγματικά, να έχουμε καθαρή τη συνείδηση, να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, να μη μας νοιάζει πραγματικά τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή, οι άλλοι δεν θα είναι ποτέ χαρούμενοι. Εσύ συνέχεια, όποτε πετυχαίνεις ένα goal, αντί να κάνεις embrace και να πεις “Θεέ μου σ’ ευχαριστώ πραγματικά που κατάφερα να το κάνω κι αυτό…”», δήλωσε ακόμα.

«Κατευθείαν θέτεις κάτι επόμενο και λες “ok, τώρα ας κάνω κι αυτό” και νομίζω δεν τελειώνει όλο αυτό. Είναι ένας ατέλειωτος κύκλος και… κάπως δεν ξέρω, σκέφτομαι διάφορα.

Λοιπόν, πρέπει να βγω λίγο από όλο αυτό το αυτό, ναι. Γιατί έχω και δουλειά σήμερα, δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι να βλέπω πώς τα παίρνει ο άνεμος και να κλαίω. Λοιπόν, ωραία», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε και μία φωτογραφία από το σπίτι της, το οποίο και ανέφερε ότι ήταν το πρώτο σπίτι που κατάφερε να αγοράσει, αποκαλύπτοντας ότι με τα δικά της χρήματα, αφού πρώτα ξεχρέωσε το δάνειο της μαμάς της.

«Ευγνώμων για το σπίτι μου. Ήταν το πρώτο που αγόρασα – αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς για το σπίτι που μεγάλωσα – και όλα αυτά με ολόδικά μου χρήματα μάλιστα! Θυμάμαι πόσο πλημμυρισμένη από υπερηφάνεια και χαρά ένιωθα», έγραψε στην ανάρτηση της η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι η μητέρα της Ιωάννας Τούνη, έφυγε από τη ζωή το 2022 χτυπημένη από καρκίνο.