H έκθεση «Botticelli tells a story. Paintings by Renaissance masters from the Accademia Carrara collection» θα φιλοξενηθεί στο κέντρο του πρώην Κοινοβουλίου, στο Βασιλικό Κάστρο της Βαρσοβίας. Η ομάδα ντιζάιν και έρευνας NArchitekTURA διαμόρφωσε τον αναγεννησιακό χώρο που περιμένει τους επισκέπτες του.

Η έκθεση στην Βαρσοβία περιλαμβάνει εννέα αναγεννησιακά αριστουργήματα, δάνεια από την Accademia Carrara του Μπέργκαμο, μεταξύ αυτών, έργα των Μπελίνι, Καρπάτσο, Μπασάνο και Βερονέζε αλλά το επίκεντρο της έκθεσης είναι ο πίνακας «Η Ιστορία της Βιργινίας» του Σάντρο Μποτιτσέλι.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο του πλούσια διακοσμημένου χώρου είναι οι ραβδωτοί θόλοι του οι οποίοι φέρουν τα οικόσημα των 32 πρώην επαρχιών και εδαφών της Πολωνίας, τοποθετημένα σε ένα ακανόνιστο φόντο που μοιάζει με γαλανό, συννεφιασμένο ουρανό.

Στο κέντρο αυτού του εκθεσιακού χώρου, ο Bartosz Haduch, επικεφαλής ντιζάινερ στη NArchitekTURA, εισήγαγε μια νέα κοίλη αψίδα όπου εκτίθενται τα έργα και η οποία είναι μια κυριολεκτική και μια έμμεση ανάκλαση του ταβανιού του χώρου σχηματίζοντας ένα «αρνητικό» του θόλου επάνω. Ενώ στο παλαιό ταβάνι απεικονίζεται μια θέα του ουρανού στη διάρκεια της μέρας, η έκθεση που σχεδίασε η ομάδα NArchitekTURA υπονοεί την ίδια θέα, αλλά τη νύχτα.

Τα αριστουργήματα της Αναγέννησης εκτίθενται σε αντιδιαμετρικές πλευρές, όλα φωτισμένα με απαλό φως, έμμεσα. Στη μία πλευρά, τα οκτώ θεματικά τοποθετημένα έργα των Giovanni Bellini, Cosmè Tura, Vittore Carpaccio, Lorenzo Lotto, Giovanni Battista Moroni, Paolo Veronese, Defendente Ferrari και Jacopo Bassano· στην άλλη πλευρά, μόνος του, ο πίνακας «Η Ιστορία της Βιργινίας» του Σάντρο Μποτιτσέλι.

Η έκθεση «Botticelli tells a story. Paintings by Renaissance masters from the Accademia Carrara collection» () ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου.