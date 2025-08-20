Η ηθοποιός Zoe Saldana «μαγεύει» στις διακοπές της στην Μύκονο

Παγκοσμίου φήμης ηθοποιοί επέλεξαν και φέτος την Μύκονο για τις διακοπές τους, ανάμεσά τους και η ηθοποιός, Zoe Saldana , η οποία επισκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους το νησί των Ανέμων όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της αδελφής της.

Πριν από την Μύκονο όπου έμεινε με την οικογένεια της για 3 μέρες, η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε και στις Σπέτσες όπου επισκέφθηκε το γνωστό εστιατόριο Orloff και φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη του, Χρήστο Ορλώφ.

Η 47χρονη Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια με καταγωγή από την Δομινικανή Δημοκρατία ήταν από τους μεγάλους νικητές των Όσκαρ 2025, καθώς, μετά την Χρυσή Σφαίρα, τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Emilia Perez.

Έχει μάλιστα συμμετάσχει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες όπως οι Avatar, Star Trek, Guardians, Drumline, Death at a Funeral, Vantage Point, The Losers, Colombiana.

Όπως έχει πει σε συνέντευξή της η Ζόε Σαλντάνα, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς μεγάλωσε με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και οι άνθρωποι που την βοήθησαν να το ξεπεράσει στην πορεία ήταν ισχυρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες την καθοδήγησαν.