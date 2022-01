Η Κάιλι Τζένερ, influencer, επιχειρηματίας και μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους παγκοσμίως στο Instagram, συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 300 και πλέον εκατομμυρίων follower.

Ο λογαριασμός της είχε σήμερα το πρωί 301 εκατομμύρια follower, πίσω από τον ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο (389 εκατομμύρια) και τον πρωταθλητή όλων των κατηγοριών, τον ίδιο τον επίσημο λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (460 εκατομμύρια).

Η 24χρονη Τζένερ έγινε διάσημη με τις εμφανίσεις της στο τηλεριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», στο πλευρό, μεταξύ άλλων, των ετεροθαλών αδελφών της Κόρτνεϊ, Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν.

Στη συνέχεια, ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών Kylie Cosmetics.

Η Κάιλι Τζένερ είχε ήδη (προσωρινά) καταρρίψει ένα ρεκόρ στο Instagram το 2018, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 18 εκατομμύρια like με τον τρόπο που ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της Στόρμι.

Προτού βέβαια η φωτογραφία ενός αυγού, που δημοσιεύτηκε ως πρόκληση για να ξεπεραστεί το ρεκόρ της Τζένερ, δεν επικρατήσει ως η δημοφιλέστερη το 2019. Το αυγό μετρά σήμερα περισσότερα από 55 εκατομμύρια like.

Έγκυος αυτή τη στιγμή στο δεύτερο παιδί της, η σύντροφος του ράπερ Τράβις Σκοτ κρατά χαμηλό προφίλ τον τελευταίο καιρό στο Instagram, μετά την τραγωδία στο φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας, τον Νοέμβριο.