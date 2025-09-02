Lifestyle

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς χάρισαν μαγικές στιγμές στο κοινό με τη συναυλία τους

Οι δύο καλλιτέχνες υποδέχθηκαν μουσικά τον Σεπτέμβριο
Διονύσης Σχοινάς και Καίτη Γαρμπή
Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή / NDP PHOTO

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έδωσαν ραντεβού με τους θαυμαστές τους τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας και τους κράτησαν συντροφιά με τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Οι δύο καλλιτέχνες υποδέχθηκαν μουσικά τον Σεπτέμβριο με μία μεγάλη συναυλία που κατάφερε να μαγέψει την Αθήνα, καθώς το κοινό απόλαυσε τόσο την Καίτη Γαρμπή όσο και τον Διονύση Σχοινά να τα δίνουν όλα επί σκηνής, στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Love On Tour». Πρόκειται για μία παραγωγή της Panik Live Productions.

Σημειώνεται ότι το πιο αγαπημένο ζευγάρι που συμπράττει ξανά επί σκηνής μετά από 28 χρόνια.

Kατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Κατράκειο, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς με τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες τους, τις δυνατές ερμηνείες τους, μοναδικά ντουέτα και την «εκρηκτική» χημεία τους, έγιναν ένα με το κοινό, που δεν σταμάτησε να τραγουδά μαζί τους και να τους αποθεώνει.

Οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν ξανά με το αθηναϊκό κοινό σύντομα, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα εμφανίζονται στην «Αυτοκίνηση», μετά και τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις τους την περασμένη σεζόν.

Lifestyle
