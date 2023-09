H New Line Cinema παρουσιάζει το θρίλερ «Η Καλόγρια ΙΙ», το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Καλόγριας, που ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία στο εμπορικά σαρωτικό σύμπαν του «The Conjuring» («Το Κάλεσμα») με συνολικά κέρδη 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από τις 7 Σεπτεμβρίου στα σινεμά.

1956 – Γαλλία. Ένας ιερέας δολοφονείται. Ένα κακό εξαπλώνεται. Το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας ακολουθεί την Αδελφή Αϊρίν, η οποία για μία ακόμα φορά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμονα Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας καλόγριας.

Η Τάισα Φαρμίγκα (Η Καλόγρια, The Gilded Age) επιστρέφει στον ρόλο της Αδελφής Αϊρίν, μαζί με τους Τζόνας Μπλοκέ (Tirailleurs, Η Καλόγρια), Στορμ Ριντ (The Last of Us, The Suicide Squad), Άννα Πόπλγουελ (Fairytale, τριλογία Το χρονικό της Νάρνια) και την Μπόνι Άαρονς (που υποδύεται ξανά τη δαιμονική Καλόγρια).

Ο Μάικλ Τσάβες (Το κάλεσμα 3: Ο Διάβολος με έβαλε να το κάνω) σκηνοθετεί σε σενάριο των Ίαν Γκόλντμπεργκ, Ρίτσαρντ Νάινγκ (Εφιάλτης στην κλινική, The Autopsy of Jane Doe) και Ακίλα Κούπερ (M3GAN, Η ενσάρκωση του κακού), βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζέιμς Γουάν και Γκάρι Ντόμπερμαν. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Πίτερ Σάφραν και Τζέιμς Γουάν, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους ως δημιουργοί του σύμπαντος του «The Conjuring».

Το σύμπαν του «The Conjuring» έχει σημειώσει τα μεγαλύτερα κέρδη σε franchise τρόμου μέχρι σήμερα με πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Τέσσερις από τις ταινίες του franchise έχουν αποφέρει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία («Η Καλόγρια» 366 εκατομμύρια, «Το Κάλεσμα 2» 322 εκατομμύρια, «Το Κάλεσμα» 320 εκατομμύρια, το «Άνναμπελ: Η δημιουργία» 307 εκατομμύρια), ενώ και οι επτά ταινίες έχουν εισπράξει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία. Η Καλόγρια είναι η πιο κερδοφόρα ταινία του franchise, με πάνω από 366 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σενάριο (βασισμένο σε ιδέα των Τζέιμς Γουάν και Γκάρι Ντόμπερμαν): Ίαν Γκόλντμπεργκ, Ρίτσαρντ Νάινγκ, Ακίλα Κούπερ

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

Ηθοποιοί: Τάισα Φαρμίγκα, Τζόνας Μπλοκέ, Στορμ Ριντ, Άννα Πόπλγουελ, Μπόνι Άαρονς

Παραγωγοί: Πίτερ Σάφραν, Τζέιμς Γουάν

Executive Producers: Ρίτσαρντ Μπρένερ, Ντέιβ Νιουστάντερ, Βικτόρια Παλμέρι, Γκάρι Ντόμπερμαν, Μάικλ Κλίαρ, Τζάτσον Σκοτ, Μάικλ Πολέρ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τρίσταν Νάιμπι

Σκηνογραφία: Στεφάν Κρεσέν

Οπτικά εφέ: Σοφί Α. Λεκλέρκ

Μοντάζ: Γκρέγκορι Πλότκιν

Κοστούμια: Ανιές Μπεζιέ

Μουσική: Μάρκο Μπελτράμι.