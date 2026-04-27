Η Κατερίνα Δαλάκα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Έκανε επέμβαση στον μηνίσκο

Μία περιπέτεια υγείας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς ήταν στο νοσοκομείο με πρόβλημα στον μηνίσκο.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή αθλήτρια και πρώην παίκτρια του «Survivor», το μεσημέρι της Δευτέρας (27.04.2026) πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κατερίνα Δαλάκα έκανε μία χειρουργική επέμβαση που αποκαθιστά ρήξεις του μηνίσκου.

Μάλιστα στην ανάρτηση που έκανε δημοσίευσε και μία σειρά από φωτογραφίες της τόσο από τις ημέρες που έμεινε μέσα στο νοσοκομείο όσο και κατά την έξοδό της από αυτό, καθισμένη σε μία καρέκλα και κρατώντας τις πατερίτσες της, με τις οποίες θα είναι αναγκασμένη να κινείται ώσπου να αποκατασταθεί το πόδι της.

«Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις… για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Θάνο Μπιτόπουλο, για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και την σιγουριά που μου έδωσε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη.

Now… we rebuild», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Δαλάκα.