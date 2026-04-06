«Η Κατερίνα Καινούργιου έχει χάσει ήδη το 80% από τα κιλά που πήρε», αποκάλυψε ο γιατρός της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου από τη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της την κορούλα της. Η γνωστή παρουσιάστρια έγινε μητέρα την Παρασκευή (04.04.2026) και ο γιατρός της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε ξανά για την όμορφη περίοδο που βιώνει.

Ο μαιευτήρας βγήκε τη Δευτέρα (06.04.2026) στην εκπομπή της παρουσιάστριας, «Super Κατερίνα», και συνομίλησε με τους συνεργάτες της. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος αποκάλυψε ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει καταφέρει να απαλλαγεί από τα περισσότερα περιττά κιλά που πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Είναι μια χαρά. Είναι ήρεμη, με αυτοπεποίθηση, ευτυχισμένη. Φοβόμουν να πω λίγο μήπως φοβάται, γιατί έχει όπως ξέρετε πολλές αναζητήσεις και ερωτηματικά, αλλά είναι άψογη και με το μωρό τα πηγαίνουνε τέλεια», είπε αρχικά ο γιατρός της Κατερίνας Καινούργιου.

Παράλληλα απάντησε ξανά στην ερώτηση «σε ποιον μοιάζει το μωρό», αποκαλύπτοντας: «Όταν με ρωτάνε σε ποιον μοιάζει και η γυναίκα είναι έγκυος, την ώρα που της κάνω υπερηχογράφημα, λέω “ίδιο τη μαμά του το μωρό”. Μόλις γεννηθεί, λέω “παιδιά, το μωρό μοιάζει στον μπαμπά”, γιατί έτσι δημιουργούμε μια ψυχολογική ισορροπία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα μωρά παίρνοντας από παντού. Τώρα, το μωρό στην Κατερίνα μοιάζει λίγο πίσω απ’ το αυτί… Στον Παναγιώτη μοιάζει στο ύψος».

«Ακόμα δεν φαίνονται τα ματάκια της… Δεν βιάζεται τόσο πολύ. Τα χαρακτηριστικά τα γενικά όταν την βλέπεις μια εικόνα, λες “Παναγιώτης”. Αλλά έχει πολλά χαρακτηριστικά της Κατερίνας», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος.

Όσο για τα αμέτρητα δώρα που έχει δεχτεί η παρουσιάστρια στο ΡΕΑ, ανέφερε με χιούμορ: «Αναγκαστήκαμε να βάλουμε και φρουρό μακριά, για να κρατάει… την κατάσταση».

«Η Κατερίνα το ‘χει. Είναι δηλαδή τόσο καλά ενημερωμένη, συνεργάσιμη… Ήτανε καταπληκτική σε όλη την εγκυμοσύνη της. Καμιά φορά περιμένεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτσι πιο… διάσημοι, εκ των media, ότι θα είναι ενοχλητικοί, η Κατερίνα ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί.

Με τον μάγειρα (σ.σ. Πέτρο Συρίγο) που έχετε εκεί, απορώ πώς κατάφερε η Κατερίνα να πάρει τόσα λίγα κιλά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Και ήδη έχει χάσει τα περισσότερα απ’ αυτά, το 80% τα έχει χάσει», δήλωσε ακόμα για την Κατερίνα Καινούργιου ο γιατρός της.