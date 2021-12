Η Κέιτι Πέρι είναι μητέρα εδώ και ένα χρόνο και θέλησε να συνδυάσει τη νέα της πραγματικότητα με τις… σκανδαλώδεις εμφανίσεις της στη σκηνή καθώς κατάφερε να γεμίσει ένα ποτήρι με μπίρα μέσω της μεθόδου του… θηλασμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα φόρεμα το οποίο είχε στο σημείο του στήθους δύο κουτάκια μπίρας και ξάπλωσε για να γεμίσει – με μια μέθοδο παρόμοια με αυτή του θηλασμού – ένα ποτήρι μπίρα.

Η 37χρονη σταρ έκανε πάλι τους πάντες να συζητάνε την εκκεντρική εμφάνισή της στο σόου της στο Λας Βέγκας καθώς συνδύασε τη μητρική της φύση, μαζί με έντονα χρώματα και κάποιες «απαγορευμένες» ενέργειες.

Can we pls talk about these stunning visuals from @katyperry?! 💗 #PLAY pic.twitter.com/1DwONKvUfb