Η Κέιτι Πέρι το μόνο που θέλει φέτος τα Χριστούγεννα είναι ο Τζάστιν Τριντό

Σχέδια για τις διακοπές των Χριστουγέννων κάνει η Κέιτι Πέρι και φυσικά σε αυτά περιλαμβάνεται ο Τζάστιν Τριντό. Είναι «official» πλέον ζευγάρι, αφού έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση περπατώντας χεράκι-χεράκι, στο Παρίσι.

Η 41χρονη τραγουδίστρια του «Hot N’ Cold» Κέιτι Πέρι ανυπομονεί να τελειώσει η περιοδεία της «Lifetimes» για να βρεθεί με τον αγαπημένο της Τριντό, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά. «Χωρίς υπερβολή, αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη για εκείνη», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο People. «Δεν είχε καν χρόνο να σκεφτεί πραγματικά τη ζωή της μετά την περιοδεία».

Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε ότι η Κέιτι Πέρι θα επικεντρωθεί στην κόρη της, Daisy Dove Bloom (την οποία έχει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ), κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της. «Είναι πλέον ανύπαντρη μητέρα και αυτό θα είναι το επίκεντρο της προσοχής της το επόμενο έτος», δήλωσε η πηγή.

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η Πέρι και ο Τριντό περνούν χρόνο μαζί και σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο «People», συναντιούνται «όταν μπορούν».

«Ο Τζάστιν συνεχίζει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να τη δει και εκείνη είναι ενθουσιασμένη με αυτό», δήλωσε η ίδια πηγή την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια «διασκεδάζει πολύ μαζί του» και κατέληξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά: «Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή».

Τα σχέδια του Τζάστιν Τριντό για τις διακοπές παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του αν θα περάσει χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, και τα τρία τους παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά «έσπασε» τη σιωπή της, αποκαλύπτοντας ότι η είδηση της σχέσης τους έχει επιπτώσεις στην προσωπική της ζωή. «Είμαστε όλοι άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν», μοιράστηκε στο podcast «Arlene Is Alone», προσθέτοντας ότι είναι «φυσιολογικό» να νιώθεις έτσι. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς στα πράγματα είναι δική σου απόφαση. Εγώ επιλέγω να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο».

Τον περασμένο μήνα, η Κέιτι Πέρι φαινόταν να επιβεβαιώνει τον ρομαντικό της δεσμό με τον Καναδό πολιτικό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Πράγα, καθώς είπε σε έναν θαυμαστή της ότι «βγαίνει με κάποιον», απορρίπτοντας ταυτόχρονα την πρόταση γάμου που της έκανε επί σκηνής.