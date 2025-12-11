Η Κέλι Όζμπορν ξέσπασε για όσους σχολιάζουν την τεράστια απώλεια βάρους της: «Άντε γ@@@θ@@τε»

Η κόρη του Όζι Όζμπορν, Κέλι Όζμπορν άλλαξε εντελώς την εξωτερική της εμφάνιση, γεγονός που προκάλεσε και αρνητικά σχόλια στα social media.

Η Κέλι Όσμπορν μέσω ενός βίντεο θέλησε να σταματήσει τα κακόβουλα σχόλια που γίνονται σε βάρος της, τονίζοντας ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, Όζι Όζμπορν, η ίδια δυσκολεύεται πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Τετάρτης (10.12.2025) η μητέρα της, Κέλι, Σάρον Όζμπορν, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν και μίλησε για τον αδικοχαμένο σταρ της metal, αλλά και τη ζωή μετά τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο οικοδεσπότης της εκπομπής παρουσίασε ένα παλαιότερο Instagram story της Κέλι Όζμπορν, στο οποίο ξεσπά δημοσίως, ζητώντας από τους haters της να σταματήσουν να σχολιάζουν την τεράστια απώλεια βάρους της. Μάλιστα, σημείωσε ότι δυσκολεύεται με το φαγητό μετά τον θάνατο του πατέρα της στις 22 Ιουλίου 2025.

«Σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι αστείοι και κακόβουλοι γράφοντας σχόλια όπως “είσαι άρρωστη” ή “δεν φαίνεσαι καλά”. Ο πατέρας μου μόλις πέθανε και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το μόνο πράγμα για το οποίο έχω να ζήσω τώρα είναι η οικογένειά μου. Και επιλέγω να μοιράζομαι με εσάς την ευτυχισμένη πλευρά της ζωής μου, όχι τη θλιβερή. Οπότε σε όλους αυτούς, άντε γ@@@θ@@τε», είπε η Κέλι Όσμπορν.

Το συγκεκριμένο βίντεο που είχε αναφέρει η Κέλι Όζμπορν στο Instagram ως story μεταδόθηκε μετά το 54ο λεπτό της εκπομπής του Πιρς Μόργκαν.