Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει cha cha cha με τον παρτενέρ της και εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της

Η Κλέλια Ανδριολάτου λατρεύει τη μουσική και ο χορός είναι μια από τις μεγάλες αγάπες της. Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να χορεύει με τον δάσκαλό της σε σχολή, σε ρυθμούς cha cha cha. Για ακόμα μια φορά έδειξε τις ικανότητές της, με το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram να μην περνάει απαρατήρητο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για τη σημασία της ισορροπίας στη ζωή και για το πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνει κανείς χρόνο στον εαυτό του. Ο χορός, όπως φαίνεται, είναι ένας τρόπος για εκείνη να εκφράζεται και να διοχετεύει την ενέργειά της.

Με το ταλέντο, τη φυσική της γοητεία και τη θετική της διάθεση, η Κλέλια Ανδριολάτου αποδεικνύει πως ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή και πως ο χορός παραμένει μια από τις πιο όμορφες συνήθειές της.

Φορώντας φόρμα και τοπ σε μαύρο χρώμα και ειδικά παπούτσια, η Κλέλια Ανδριολάτου εντυπωσίασε με τις κινήσεις της, με την ίδια να χαμογελάει στην κάμερα. «Εμπιστέψου τη διαδικασία» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μαθήματα μπατσάτα και τσα τσα τσα έχουν γίνει για εκείνη ένας τρόπος έκφρασης και αποφόρτισης, συνδυάζοντας κίνηση, ρυθμό και δημιουργικότητα. Σημειώνεται πως το βίντεο αναπαράχθηκε ευρέως και στα υπόλοιπα social media, με το καλλίγραμμο κορμί της ηθοποιού να εντυπωσιάζει τους ακόλουθούς της.