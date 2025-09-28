Lifestyle

Η Κωνσταντίνα απαντά στα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά

«Ήταν κακόγουστα τα σχόλια, αλλά έχω μάθει να μη στεναχωριέμαι», λέει η Κωνσταντίνα
Η Κωνσταντίνα
Η Κωνσταντίνα / EUROKINISSI/ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ

Η διάσημη τραγουδίστρια Κωνσταντίνα έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο και έδωσε λεπτομέρειες για τον ντόρο που έγινε μετά την συναυλία της για τον Βασίλη Καρρά.

Η Κωνσταντίνα, η γνωστή και ταλαντούχα τραγουδίστρια, απάντησε και για τα αρνητικά σχόλια που έγιναν για την εμφάνιση αρκετών καλλιτεχνών στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά στο Καλλιμάρμαρο.

Τα σχόλια που είχαν ακουστεί στην τελευταία σας εμφάνιση στο αφιέρωμα με τον Βασίλη Καρρά στο Καλλιμάρμαρο ήταν αρνητικά; Τι συνέβη;

Ναι, ήταν κακόγουστα. Έχω μάθει να μη στενοχωριέμαι. Αυτά τα σχόλια αφορούσαν όλους τους καλλιτέχνες, όχι μόνο εμένα. Αυτό που δεν γνωρίζουν όσοι σχολιάζουν είναι ότι κάθε καλλιτέχνης στη σκηνή δεν κρατάει απλά ένα μικρόφωνο, αλλά έχει πίσω του μια ολόκληρη ομάδα μουσικών και παίζει μουσική. Από τη στιγμή που είμαστε και μουσικοί, ξέρουμε να κρίνουμε πολύ καλύτερα από κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα και απλώς ακούει επιφανειακά.

Συγκεκριμένα, οι επικρίσεις είχαν σχέση με το τραγούδι «Δηλητήριο». Τι συνέβη εκεί;

Ναι, επικεντρώθηκαν στο «Δηλητήριο». Το κομμάτι είναι πολύ δυναμικό ρυθμικά οπότε ο ήχος πάνω στη σκηνή ήταν εκκωφαντικός. Φορούσα ακουστικά, αλλά πάντα με το ένα αυτί για να ακούω και το περιβάλλον, και δεν βοήθησε κανέναν να πιάσει ακριβώς τον τόνο. Οι εντάσεις ήταν τόσο μεγάλες που δεν απορροφήθηκε σωστά ο ήχος από το κοινό. Οι υπόλοιπες ερμηνείες, τα άλλα τραγούδια, δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, απλώς τα σχόλια επικεντρώθηκαν στο πιο δυναμικό κομμάτι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σοφία Μανωλάκου: «Έχω μια περίεργη αίσθηση της ανεξαρτησίας, γι’ αυτό και δεν έχω νιώσει την επιθυμία να κάνω παιδί»
«Ο χωρισμός των γονιών μου έγινε ομαλά, πολύ προσεκτικά και με ωραίο τρόπο, οπότε δεν μας άφησε τραύματα ή το "στίγμα των χωρισμένων γονιών", αποκάλυψε
Σοφία Μανωλάκου 1
Newsit logo
Newsit logo