Η Κωνσταντίνα απαντά στα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά

Η διάσημη τραγουδίστρια Κωνσταντίνα έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο και έδωσε λεπτομέρειες για τον ντόρο που έγινε μετά την συναυλία της για τον Βασίλη Καρρά.

Η Κωνσταντίνα, η γνωστή και ταλαντούχα τραγουδίστρια, απάντησε και για τα αρνητικά σχόλια που έγιναν για την εμφάνιση αρκετών καλλιτεχνών στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά στο Καλλιμάρμαρο.

Τα σχόλια που είχαν ακουστεί στην τελευταία σας εμφάνιση στο αφιέρωμα με τον Βασίλη Καρρά στο Καλλιμάρμαρο ήταν αρνητικά; Τι συνέβη;

Ναι, ήταν κακόγουστα. Έχω μάθει να μη στενοχωριέμαι. Αυτά τα σχόλια αφορούσαν όλους τους καλλιτέχνες, όχι μόνο εμένα. Αυτό που δεν γνωρίζουν όσοι σχολιάζουν είναι ότι κάθε καλλιτέχνης στη σκηνή δεν κρατάει απλά ένα μικρόφωνο, αλλά έχει πίσω του μια ολόκληρη ομάδα μουσικών και παίζει μουσική. Από τη στιγμή που είμαστε και μουσικοί, ξέρουμε να κρίνουμε πολύ καλύτερα από κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα και απλώς ακούει επιφανειακά.

Συγκεκριμένα, οι επικρίσεις είχαν σχέση με το τραγούδι «Δηλητήριο». Τι συνέβη εκεί;

Ναι, επικεντρώθηκαν στο «Δηλητήριο». Το κομμάτι είναι πολύ δυναμικό ρυθμικά οπότε ο ήχος πάνω στη σκηνή ήταν εκκωφαντικός. Φορούσα ακουστικά, αλλά πάντα με το ένα αυτί για να ακούω και το περιβάλλον, και δεν βοήθησε κανέναν να πιάσει ακριβώς τον τόνο. Οι εντάσεις ήταν τόσο μεγάλες που δεν απορροφήθηκε σωστά ο ήχος από το κοινό. Οι υπόλοιπες ερμηνείες, τα άλλα τραγούδια, δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, απλώς τα σχόλια επικεντρώθηκαν στο πιο δυναμικό κομμάτι.