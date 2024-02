Η κόρη του Ελληνοαμερικανού μεγιστάνα John Catsimatidis σε ειδύλλιο με τον “βασιλιά της trash TV”

Η κόρη του ελληνοαμερικανού δισεκατομμυριούχου, ιδιοκτήτη του Gristedes, John Catsimatidis, ερωτεύτηκε έναν αριστοκράτη με σκοτεινό παρελθόν.

Η Andrea Catsimatidis, κόρη του δισεκατομμυριούχου ισχυρού ελληνοαμερικανού, χτυπήθηκε με τα βέλη του έρωτα όταν αντίκρυσε τον αποκαλούμενο αριστοκράτη πρίγκιπα Mario-Max Schaumburg-Lippe, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει προγονικούς δεσμούς με τους βασιλικούς οίκους τόσο της Γερμανίας όσο και της Δανίας – αν και ο τίτλος του έχει αμφισβητηθεί.

Ο πρίγκιπας Mario-Max έχει χαρακτηριστεί ως ο “βασιλιάς της Trash TV” καθώς εμφανίστηκε στο γερμανικό “Big Brother”, στις εκπομπές του Bravo “The Real Housewives of Beverly Hills” και “Millionaire Matchmaker“, αναζητώντας σύζυγο.

Φαίνεται όμως ότι βρήκε το κορίτσι των ονείρων του στο πρόσωπο της Κατσιματίδη, προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Μανχάταν.

Όπως αναφέρει η Page Six, το ζευγάρι γνωρίστηκε στα εγκαίνια του εστιατορίου Rampoldi στο Upper West Side του Μανχάταν τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η 33χρονη Αντρέα, υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον εγγονό του Ρίτσαρντ Νίξον, Κρίστοφερ Νίξον Κοξ – παντρεύτηκαν το 2011 σε έναν παραμυθένιο γάμο με καλεσμένους όπως τους Χένρι Κίσινγκερ, Τζορτζ Πατάκι και Ρούντι Τζουλιάνι.

Το 2014 ωστόσο κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Ο πατέρας της Αντρέα είχε κατέβει στο παρελθόν ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Η ίδια διακήρυξε τον παραμυθένιο έρωτά της με τον 47χρονο Μάριο-Μαξ, στο Instagram την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια φωτογραφία του ζευγαριού στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, και τη λεζάντα: “Τόσο ερωτευμένη… γιορτάζω πέντε μήνες σε αυτό το μαγικό ταξίδι με την αδελφή ψυχή μου. Νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που βρήκαμε την αληθινή αγάπη, είναι ό,τι θέλαμε ποτέ και ακόμη περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να ονειρευτούμε”.

Αποκάλεσε επίσης τον ριάλιτι σταρ “τον έρωτα της ζωής μου”.

Αλλά το ζευγάρι έχει προκαλέσει σούσουρο για τα κατά πόσο είναι αληθινά τα βασιλικά του προσόντα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Mario-Max υιοθετήθηκε σε ηλικία 24 ετών από μέλος της οικογένειας Schaumburg-Lippe και στη συνέχεια πήρε τον βασιλικό τίτλο.

Τον Ιανουάριο, μια selfie με τον πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, πυροδότησε σωρεία πρωτοσέλιδων καθώς οι Βρετανοί αμφισβήτησαν τη βασιλική του καταγωγή.

Σύμφωνα με την Daily Mail, “ο επικεφαλής της οικογένειάς του, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος του Schaumburg-Lippe, [κατηγόρησε] τον [Mario-Max] ότι “καρπώνεται το όνομά μας για προσωπικό όφελος””. Το πρακτορείο υποστήριξε επίσης ότι “ο πρίγκιπας Αλέξανδρος προειδοποίησε τον Χάρι να “μείνει μακριά από αυτόν τον άνθρωπο”, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να “πέσει πιο χαμηλά” από το να τον δουν με τον Mario-Max”.

Αλλά ο εκπρόσωπος του Mario-Max, Robert W. Cabell – ο οποίος γράφει βιβλίο για την οικογένεια Schaumburg-Lippe – ανέφερε ότι οι κατηγορίες είναι “τόσο παράλογες όσο και προσβλητικές”!

Ποιος είναι ο John Catsimatidis

Το όνομα του 75χρονου σήμερα John Catsimatidis είναι από τα ισχυρότερα στην κοινότητα των ομογενών. Σε νηπιακή ηλικία, οι γονείς του εγκατέλειψαν τη Νίσυρο, τόπο καταγωγής του, και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα του δεν μπορούσε να βλέπει τον γιο της -έναν εξαιρετικό μαθητή στο Brooklyn Tech HS, όπου ο μέσος όρος IQ ήταν περίπου 140- να μένει άπραγος.Ετσι, έσυρε τον Τζον σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Εθνικός Κήρυκας και τον έβαλε να δουλέψει για να βγάζει έντιμα το χαρτζιλίκι του.

Η επιμονή της μητέρας του να βρει δουλειά εκείνο το καλοκαίρι ήταν καθοριστική για να γίνει ο Κατσιματίδης ένας αυτοδημιούργητος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των επιχειρήσεων, όπως γράφει στα νέα του απομνημονεύματα «How Far Do You Want to Go?: Lessons from a Common-Sense Billionaire».

Εκτός από ιδιοκτήτης, πρόεδρος και CEO των αλυσίδων παντοπωλείων Gristedes και D’Agostino Supermarkets στο Μανχάταν,ο 75χρονος διαθέτει την Red Apple Group, μια εταιρείας ακινήτων και αερομεταφορών με συμμετοχές ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και την Πενσυλβάνια.

Είναι επίσης παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών. Ο Κατσιματίδης ήταν ο δεύτερος επιλαχών στο χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2013.

Στη λίστα Forbes 400 με τους “πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική” του 2015, ο Κατσιματίδης κατέλαβε την 182η θέση, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται σε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια- στη λίστα Forbes με τους παγκόσμιους δισεκατομμυριούχους, κατέλαβε την 577η θέση.

Είναι παντρεμένος από το 1988 με την Margaret “Margo” Vondersaar, με την οποία έχει αποκτήσει δυο παιδιά: την Andrea και τον John Cassimatidis.π