Ο διάσημος και βραβευμένος με Όσκαρ μουσικοσυνθέτης, Hans Zimmer, βρήκε έναν πρωτότυπο και ξεχωριστό τρόπο να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της χθεσινής (15.6.2023) μεγάλης συναυλίας του στο Λονδίνο.

Ο Hans Zimmer έπαιζε με την ορχήστρα του μπροστά στην κατάμεστη Αρένα O2 του Λονδίνου όταν σε κάποια στιγμή ο διάσημος μουσικοσυνθέτης σταμάτησε τη συναυλία του, πήρε το μικρόφωνο και είπε απευθυνόμενος αρχικά στον κόσμο: «Αυτή είναι η γυναίκα που αγαπώ και προφανώς με αγαπάει», είπε ο συνθέτης του Interstellar, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρόταση γάμου.

Αμέσως ο Χανς Ζίμερ έδειξε την σύντροφό του και την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή της αρένας του Λονδίνου.

Όταν εκείνη ανέβηκε ο μουσικοσυνθέτης της είπε κάνοντας πλάκα στην αρχή: «Γιατί σε έφερα εδώ; Θα σε ρωτούσα κάτι πολύ σημαντικό. Κλείδωσες την πίσω πόρτα; Είναι το γάλα στο ψυγείο; Έχουμε σορμπέ στην κατάψυξη;».

Λίγο μετά όμως, ο 66χρονος Γερμανός εβραϊκής καταγωγής έθεσε στην αγαπημένη του, Ντίνα ντε Λούκα το μεγάλο ερώτημα και της έκανε την πρόταση γάμου λέγοντας λακωνικά: «Θα με παντρευτείς;».

Η σύντροφος του μουσικοσυνθέτη είπε το «ναι» αγκαλιάζοντάς τον, ενώ οι 20.000 άνθρωποι που παρακολουθούσαν τη συναυλία ξέσπασαν σε θερμά χειροκροτήματα.

Did Hans Zimmer just propose to his gf in front of us???? #hanszimmer #london pic.twitter.com/cDw37mKfrC