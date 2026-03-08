Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι παντρεύεται σύντομα με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky

Σχέδια γάμου κάνει η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky! Η διάσημη σταρ αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, ότι σύντομα οι δυο τους θα γίνουν και επισήμως ζευγάρι.

Η Lady Gaga είπε, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος που μεταδόθηκε στην εκπομπή του τραγουδιστή ότι θέλει να της διαλέξει ο Bruno Mars ένα ξεχωριστό τραγούδι για εκείνη και τον αρραβωνιαστικό της, διότι σύντομα θα παντρευτούν.

«Γεια σου, Bruno. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς», είπε η Lady Gaga, χωρίς να αποκαλύψει ωστόσο την ταυτότητά της.

Αμέσως ο οικοδεσπότης της εκπομπής αποκάλυψε ότι πρόκειται για τη διάσημη pop star!

«Ξέρω αυτή τη φωνή. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φίλη, η Lady Gaga», είπε ο Bruno Mars.

Αμέσως μετά, επέλεξε το κομμάτι «Risk It All» από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «The Romantic», προτείνοντας στην Lady Gaga να το αφιερώσει στον Michael Polansky.

Σημειώνεται ότι οι μελλόνυμφοι κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από τη σχέση τους, ενώ φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά του 2020 σε ένα πάρτι στο Λας Βέγκας. Έπειτα, δημοσιοποίησαν τον δεσμό τους λίγο μετά το Super Bowl του ίδιου έτους στο Μαϊάμι, ενώ μετά από τέσσερα χρόνια αρραβωνιάστηκαν.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Gaga μίλησε εκτενέστερα για τη γνωριμία της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, αναφέροντας στο Rolling Stone: «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά», μοιράστηκε η σταρ. «Αυτό που είδε εκείνος ήταν μια γυναίκα που αισθανόταν πολύ μακριά από αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήθελε να με φροντίσει. Ποτέ δεν με είχαν αγαπήσει έτσι. Η ζωή μου ήταν σοβαρή γι’ αυτόν, δεν ήταν ένα πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη».