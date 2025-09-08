Lifestyle

Η Lady Gaga ποζάρει με τα 4 βραβεία της στα MTV Video Music Awards 2025 – Η φωτογραφία με μαύρα γυαλιά και ολόσωμη φόρμα

H 39χρονη σούπερ σταρ μοιράστηκε τη χαρά της με τα 61,1 εκατομμύρια followers της στο Instagram
Η Lady Gaga παραλαμβάνει το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2025
Η Lady Gaga παραλαμβάνει το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2025 / REUTERS / Φωτογραφία Brendan Mcdermid

Τα 4 βραβεία της στα MTV Video Music Awards 2025 έδειξε με περηφάνεια η Lady Gaga σε ποστάρισμά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα (08.09.2025). Η 39χρονη σούπερ σταρ αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς, αποσπώντας, μεταξύ άλλων, το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

Η Lady Gaga κατέκτησε στα MTV Video Music Awards 2025 συνολικά τα βραβεία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Καλύτερης Συνεργασίας» για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile», και εκείνα της «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» και «Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης» για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».

Λίγες ώρες μετά την τελετή απονομής, η 39χρονη σούπερ σταρ μοιράστηκε με τα 61,1 εκατομμύρια followers της στο Instagram μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να στέκεται μπροστά στα τέσσερα βραβεία της, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ολόσωμη φόρμα ίδιου χρώματος.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

 

Η Lady Gaga παρέλαβε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην αρχή του σόου, μία κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Video Music Awards (@vmas)

 

Κατά την ομιλία της, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo