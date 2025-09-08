Η Lady Gaga ποζάρει με τα 4 βραβεία της στα MTV Video Music Awards 2025 – Η φωτογραφία με μαύρα γυαλιά και ολόσωμη φόρμα

Τα 4 βραβεία της στα MTV Video Music Awards 2025 έδειξε με περηφάνεια η Lady Gaga σε ποστάρισμά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα (08.09.2025). Η 39χρονη σούπερ σταρ αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς, αποσπώντας, μεταξύ άλλων, το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

Η Lady Gaga κατέκτησε στα MTV Video Music Awards 2025 συνολικά τα βραβεία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Καλύτερης Συνεργασίας» για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile», και εκείνα της «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» και «Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης» για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά την τελετή απονομής, η 39χρονη σούπερ σταρ μοιράστηκε με τα 61,1 εκατομμύρια followers της στο Instagram μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να στέκεται μπροστά στα τέσσερα βραβεία της, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ολόσωμη φόρμα ίδιου χρώματος.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Lady Gaga παρέλαβε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην αρχή του σόου, μία κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης.

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

Κατά την ομιλία της, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.