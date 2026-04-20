Η Madonna τα «έσπασε» στο Coachella: Χόρεψε σαν μικρό παιδί δείχνοντας πως τα 67 είναι απλά ένας αριθμός

Μετά από 20 χρόνια επέστρεψε στο μουσικό φεστιβάλ και «δίδαξε» γιατί την λένε «βασίλισσα της Pop»
Η Madonna τα «έσπασε» στο Coachella: Χόρεψε σαν μικρό παιδί δείχνοντας πως τα 67 είναι απλά ένας αριθμός
Χρύσα Πανούση

Το ‘πε και το ‘κανε η Madonna στο Coachella. Όταν έδινε συνέντευξη το 1993 για το τι θα κάνει όταν φτάσει τα 50 ή τα 60, η απάντηση που είχε δώσει ήταν «θα περνάω καλά». Τώρα, στα 67 της, συνεχίζει να απολαμβάνει την κάθε της στιγμή, σαν να είναι η τελευταία της.

Εικόνες από το show που χάρισε η Madonna στο Coachella, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από την πρώτη στιγμή. Λίγοι είδαν όμως το τι έκανε ενώ βρίσκονταν κάτω από την σκηνή και απολάμβανε τους συναδέλφους της.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, αποτυπώνεται να χορεύει ξέφρενα λες και ήταν η πρώτη της φορά στο Coachella. Μόνη της, μέσα σε πλήθος κόσμου που απλά κινείται ρυθμικά, η Madonna χοροπηδά, κουνά τα χέρια της και το κεφάλι της λες και είναι μόνη της στον χώρο.

Οι περισσότεροι δίπλα της πολύ πιο νεαροί από την ίδια. Κανείς όμως πιο νέος στην καρδιά ή την ψυχή.

Η Madonna έκανε φέτος το μεγάλο comeback στο Coachella, μετά από 20 χρόνια, επιβεβαιώνοντας στους «άθεους» πως συνεχίζει να είναι η απόλυτη βασίλισσα της Pop.

Σε ένα ντουέτο με την Sabrina Carpenter ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Vogue και το «Like A Prayer» αλλά και κομμάτια από το νέο της άλμπουμ.

madona coachella r

Θύμισε σε όλους για ποιον λόγο συνεχίζει να διατηρεί τον τίτλο της «βασίλισσας» αλλά το πραγματικό νόημα της ζωής: να απολαμβάνεις λες και είναι η τελευταία σου ημέρα και να μην στιγματίζεσαι από ηλικίες και ταμπέλες που σου βάζουν οι άλλοι.

