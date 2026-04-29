Η Μάγδα Τσαγγάνη για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου»

«Έχω αντιμετωπίσει τον καρκίνο και είμαι 15 χρόνια καθαρή» ανέφερε η Μάγδα Τσαγγάνη.

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον καρκίνο που πέρασε.

«Έχω περάσει πολλά. Έχω αντιμετωπίσει τον καρκίνο και είμαι 15 χρόνια καθαρή. Αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του», είπε αρχικά η Μάγδα Τσαγγάνη.

Η Μάγδα Τσαγγάνη πρόσθεσε: «Ξέρω τι σημαίνει φόβος, αγωνία, αβεβαιότητα. Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου. Και μετά υπήρξαν και άλλες δυσκολίες, όπως η φωτιά στο σπίτι μου. Αυτή είναι μια πληγή που δεν κλείνει.

Όταν χάνεις κάτι τόσο προσωπικό, τόσο δικό σου, κάτι μέσα σου αλλάζει για πάντα. Μαθαίνεις, όμως, να συνεχίζεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή».