Η Μαίρη Αργυριάδου για τη φημολογούμενη σχέση με τον Κώστα Δόξα: «Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι»

Φωτιές έχει ανάψει ένα πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Μαίρη Αργυριάδου και ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας είναι ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, το ένθετο Real Life της Real News ανέφερε ότι η δημοσιογράφος και ο τραγουδιστής είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες, ωστόσο κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Μαίρη Αργυριάδου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και απάντησε αν είναι ζευγάρι με τον Κώστα Δόξα.

Τα όσα είπε η δημοσιογράφος του STAR που εμφανίζεται και στο Just the 2 of us με τον Stan προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (19.04.2026).

«Πάρα πολύ ωραία ήταν το Πάσχα. Κάθε Πάσχα περνάω ωραία. Πήγα στην Κέρκυρα με παρέα», είπε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου.

Τότε κλήθηκε να απαντήσει για το δημοσίευμα περί σχέσης με τον Κώστα Δόξα και η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε: Δεν με πήραν τηλέφωνο πρώτον (σ.σ. από το Real Life). Έτσι; Είμαστε και συνάδελφοι. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Κώστα. Πάρα πολύ καλοί φίλοι.