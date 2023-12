Γενέθλια είχε χθες (27.12.2023) η Μαίρη Συνατσάκη και τα γιόρτασε σε καινούργιο σπίτι (σ.σ. πρόσφατα μετακόμισε) και με μια τούρτα υπερπαραγωγή.

Κρατώντας ένα καρτελάκι που γράφει 39 και γελώντας, η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε στο Instagram όχι μόνο την τούρτα που της έφτιαξε η φίλη της, Άντα Λιβιτσάνου αλλά και τον απολογισμό του… +1 στα 38 της χρόνια.

Η αναφορά, φυσικά, στο χρόνο που πέρασε με την κόρη της Ολίβια, καρπό του έρωτά της με τον Ίαν Στρατή.

«39 ή 38+1 γιατί αυτός ο χρόνος κύλησε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από οποιονδήποτε άλλο στη ζωή.

Ένιωσα στο πετσί μου κάθε δευτερόλεπτο του (και τα 31.536.000) (τόσα είναι) και ταυτόχρονα αισθάνομαι πως κράτησε όσο μια ανάσα. Όσα έμαθα, όσοι έμειναν, όσα έγιναν είναι το +1 μου…

σας ευχαριστώ για τις ευχές που μου στέλνετε και είναι πια τόσο προσωπικές και καθόλου τυπικές. Είναι παντοτινά συγκινητικό

[η δημιουργία τούρτα υπερπαραγωγή είναι και φέτος εξ’ολοκλήρου έμπνευση της Άντας Λιβιτσάκου για να μου υπενθυμίζει ότι ακόμη και ιγκλού να μετακομίσω είναι οκ!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

Home is where the heart is), έγραψε η Μαίρη Συνατσάκη.