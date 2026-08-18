Η Μαντόνα έγινε 68 ετών και το γιόρτασε στην Κέρκυρα: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το πάρτι γενεθλίων της

Στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, προκειμένου να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της τα οποία ήταν την Κυριακή (16.08.2026).

Η Μαντόνα επέλεξε την Κέρκυρα για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μαζί τα παιδιά της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Η 68χρονη τραγουδίστρια απόλαυσε την ομορφιά του Ιονίου και τις μοναδικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας ενώ δεν παρέλειψε να χορέψει παραδοσιακούς χορούς μαζί με την οικογένειά της.

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Υπενθυμίζεται ότι όλα κανονίστηκαν και έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, αφού η Μαντόνα δεν ήθελε να έχει πάνω της όλα τα βλέμματα. Ωστόσο, η ίδια δημοσίευσε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα σε ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (18.08.2026).

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαντόνα φαίνεται να διασκεδάζει μαζί με την παρέα της, να χορεύει υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής και να σβήνει τα κεράκια της ιδιαίτερης τούρτας γενεθλίων της, η οποία ήταν διακοσμημένη με ένα μεγάλο «μάτι».

Στο φωτογραφικό άλμπουμ συμπεριέλαβε και μια γάτα που βρέθηκε στο τραπέζι, με τη διάσημη τραγουδίστρια να κάνει σχετική αναφορά και στη λεζάντα της.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!» έγραψε χαρακτηριστικά η βασίλισσα της ποπ.