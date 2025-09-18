Η Μαντόνα επιστρέφει στη Warner Records με νέο dance άλμπουμ το 2026

Η Μαντόνα, η κορυφαία σε πωλήσεις καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα κυκλοφορήσει νέο dance άλμπουμ το 2026, μέσω της Warner Records, την εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την πλούσια καριέρα της και υπογράφει τις μεγαλύτερές της επιτυχίες.

Η Μαντόνα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για αυτήν την επανασύνδεση με την Warner Records, δηλώνοντας ότι «είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις».

Τη δημιουργία του νέου άλμπουμ θα αναλάβει ο DJ Στιούαρτ Πράις, ο παραγωγός που είχε συνεργαστεί με τη Μαντόνα το 2005 στο επιτυχημένο «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Hung Up» και «Sorry».

«Νιώθουμε μεγάλη τιμή που η Μαντόνα επιστρέφει στη Warner», δήλωσαν από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

«Η Μαντόνα δεν είναι απλώς μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα παγκόσμιο ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες και μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», πρόσθεσαν.

Η 67χρονη σταρ, που αρχικά υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη Warner το 1982 και αποχώρησε το 2007 για να υπογράψει στη Live Nation, επιστρέφει τώρα στη συγκεκριμένη δισκογραφική, μετά από μια περίοδο τριών άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, με τελευταίο το «Madame X» το 2019.