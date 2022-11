Η Μαντόνα πόζαρε για ακόμα μια φορά τόπλες και οι φανς της έχουν… διχαστεί. Φόρεσε ένα ζευγάρι μαύρα, δαντελωτά εσώρουχα και κράτησε μια μικρή επώνυμη τσάντα μπροστά από το μπούστο της.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η 64χρονη Μαντόνα χρησιμοποίησε την μικρή, κίτρινη τσάντα και κάλυψε τα οπίσθιά της, καθώς έσκυβε μπροστά ποζάροντας μόνο με τα εσώρουχα.

Τα σχόλια για την φωτογράφιση ήτα ποικίλα με κάποιους να την χαρακτηρίζουν γενναία που μπορεί και ποζάρει τόπλες, ακόμα κι αν μεγάλωσε ηλικιακά.

«Ο κόσμος περιφρονεί μια γυναίκα που αρνείται να γεράσει με χάρη» έγραψε κάποιος στα σχόλια. «Η Μαντόνα δεν έκανε ποτέ αυτό που ήθελαν οι άλλοι και μου αρέσει που δεν θα γίνει μια αξιοσέβαστη “γιαγιά” γι’ αυτούς τώρα», έγραψε κάποιος χρήστης.

Ωστόσο, άλλοι αποκάλεσαν την τραγουδίστρια «ναυάγιο» και ζήτησαν να σταματήσει να δημοσιεύει τέτοιου είδους αναρτήσεις.

«Κανείς δεν θέλει να δει μια ηλικιωμένη γυναίκα με τα εσώρουχά της, ακόμα κι αν πρόκειται για τη Μαντόνα», έγραψε χρήστης.

