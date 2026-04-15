Η Μαντόνα θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο το άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor: Part II»

Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II», το οποίο αποτελεί μια συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ της του 2005 που έλαβε διθυραμβικές κριτικές, θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από την Warner Records.

Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα πρόκειται να είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και είναι μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry» και «Jump».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάσημη τραγουδίστρια την Τετάρτη (15.04.2026) έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία, φορώντας μωβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

«Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια – είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος, στο οποίο συνδέεσαι – με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να χορεύεις rave είναι τέχνη. Είναι το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών.

Ήχος, φως και δόνηση/ Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας/ Μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν το ακούμε απλώς αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και τον χρόνο», ανάφερε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Variety.