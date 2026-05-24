Η Μαργαρίτα Χιονίδη καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό καλλιτέχνη: «Γκρεμίστηκε στα μάτια μου»

Η τραγουδίστρια Μαργαρίτα Χιονίδη παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από συνάδελφό της. Όπως είπε, το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά της και να «απομυθοποιηθεί» ο καλλιτέχνης, τον οποίο παλαιότερα θαύμαζε.

Η τραγουδίστρια επιφυλάχθηκε να πει περισσότερα για τη σεξουαλική παρενόχληση στο μέλλον. Δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομα του συναδέλφου της. Ανέφερε πως επρόκειτο για τη χειρότερη στιγμή στην καριέρα της. Η Μαργαρίτα Χιονίδη έχασε τη δουλειά της, ενώ μεγάλωνε δύο παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυσκολίες που συνάντησε στη δουλειά της, την έκαναν πιο δυνατή. Πολλές φορές σκέφτηκε να τα παρατήσει αλλά αποφάσισε τελικά να μην κάνει πίσω. Φροντίζει να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος.

Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις βιώσει σε αυτή τη δουλειά;

Έχω περάσει δύσκολες καταστάσεις, που με πλήγωσαν αρκετά. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα αδικία και απογοήτευση, όμως αυτές οι εμπειρίες με έκαναν πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη να συνεχίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπήρξε φορά που σκέφτηκες να τα παρατήσεις;

Ναι, υπήρξαν στιγμές κούρασης και απογοήτευσης. Όμως, κάθε φορά η αγάπη μου για το τραγούδι ήταν πιο δυνατή από όλα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από αυτό.

Έχεις βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο;

Ναι, και θεωρώ πως πολλές γυναίκες στον χώρο έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις. Εγώ επέλεξα να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, ακόμα κι αν αυτό μου κόστισε επαγγελματικά. Προτιμώ να προχωρώ με καθαρή συνείδηση και με «όπλο» τη δουλειά μου.

Θα ήθελες να μας πεις περισσότερα γι’ αυτό;

Ένιωσα μεγάλη απογοήτευση, γιατί είχα όνειρο από παιδί να συνεργαστώ με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Έπειτα από αυτό που έκανε, γκρεμίστηκε στα μάτια μου. Ήταν ό,τι χειρότερο για μένα, γιατί εκείνη τη στιγμή έχασα τη δουλειά μου, ενώ μεγαλώνα δύο παιδιά και ήθελα να παραμείνω ηθικός άνθρωπος.

Κάποια στιγμή, όχι τώρα, γιατί είναι πολύ πρόσφατο ακόμη, θα πω πολλά περισσότερα, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε.

Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες;

Ίσως να εμπιστευόμουν λιγότερους ανθρώπους και περισσότερο τον εαυτό μου. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και τα λάθη μου με έκαναν αυτή που είμαι σήμερα.

Πώς συνδυάζεις μητρότητα και δουλειά;

Δεν είναι εύκολο, αλλά τα παιδιά μου είναι η δύναμή μου. Είμαι μαμά δύο παιδιών και προσπαθώ καθημερινά να ισορροπώ ανάμεσα στη μητρότητα και τη δουλειά. Ό,τι κάνω, το κάνω και για εκείνα.

Τι δεν θα θυσίαζες με τίποτα για χάρη της δημοσιότητας και της γρήγορης επιτυχίας;

Την αξιοπρέπειά μου και την ψυχή μου. Θέλω ό,τι πετυχαίνω να έρχεται μέσα από τη δουλειά και την αλήθεια μου, όχι μέσα από συμβιβασμούς που δεν με εκφράζουν.