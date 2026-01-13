Η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι – Αγαπημένοι ηθοποιοί ήταν εκεί

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα, Tρίτη (13.01.2026) για την ταλαντούχα Ελληνίδα ηθοποιό, Μαρία Καβογιάννη, καθώς έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 68 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από υλικό που μοιράστηκε εκείνη και οι διαδικτυακοί της φίλοι στα social media, μία ημέρα νωρίτερα η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε έδωσαν το «παρών» όσοι την αγαπούν και θέλησαν να την τιμήσουν, την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής της, μάλιστα ανάμεσά της ήταν και πολλοί συνάδελφοί της.

H Bίκυ Σταυροπούλου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής τέχνης ήταν εκεί για να δώσουν τις ευχές τους στη σπουδαία ηθοποιό και φίλη τους.

Για το πέρασμα του χρόνου είχε μιλήσει η Μαρία Καβογιάννη το 2024 στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

«Έχω μηδενίσει λίγο το κοντέρ του χρόνου, γιατί δεν το νιώθω. Δεν ξέρω πότε θα το νιώσω. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι πολύ πιο νέοι από μένα… είναι εκεί πέρα η ηλικία μου κι όχι εκεί που είναι γραμμένη στα χαρτιά.

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να συλλάβω ότι από τα “Εγκλήματα” έχουν περάσει 25 χρόνια, ότι κάναμε μια ταινία με τον Χριστόφορο και έχουν περάσει 10 χρόνια», είχε πει χαρακτηριστικά η Μαρία Καβογιάννη.