Η Μαρία Παναγοπούλου για τη ζωή μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα: Κάνω μικρά βήματα προς τα εμπρός

Η Μαρία Παναγοπούλου προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της, μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, Κώστα Χαρδαβέλλα, πριν από 16 μήνες και αποφάσισε να αποκαλύψει πώς καταφέρνει να προχωρήσει.

Η γνωστή συγγραφέας έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (18.04.2026), τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολο να συνεχίσει τη ζωή της μετά την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα, σημειώνοντας ότι για να τα καταφέρει απαιτείται χρόνος και προσπάθεια. Μάλιστα, η Μαρία Παναγοπούλου έκανε έκκληση στους διαδικτυακούς της φίλους μην σταματήσουν να της ζητούν να μην φοράει μαύρα ρούχα.

«Η “επανεφεύρεση” της ζωής σου μετά από την απώλεια, δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, κυρίως όμως απαιτεί να χαρίσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον εαυτό σου.

Βαδίζοντας αυτόν τον δύσβατο δρόμο τους τελευταίους 16 μήνες, κάνω μικρά βήματα προς τα εμπρός, μεγαλύτερα προς τα πίσω και αρκετά σημειωτόν. Στη διαδρομή όμως, ανακαλύπτω σπουδαία πράγματα. Ένα από τα πιο λυτρωτικά, είναι ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από την αφαίρεση.

Ο καθένας μπορεί να την πετύχει διαφορετικά, εγώ την επιδιώκω μέσα από δύο απλές ερωτήσεις που αποφάσισα να κάνω καθημερινά στον εαυτό μου:

– Τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω καλά μέσα μου;

– Ποιοι είναι οι άνθρωποι που με βοηθούν να είμαι συνεπής με τις αξίες μου;

Όλες μου οι αποφάσεις, λαμβάνονται πλέον με βάση αυτές τις δύο ερωτήσεις. Και στη νέα μου ζωή, μαζί με τις αναμνήσεις, θα έχουν θέση ΜΟΝΟ όσα και όσοι εμπεριέχονται στις απαντήσεις τους…

Τα μαύρα ρούχα, άντε και τα ασπρόμαυρα, εμπεριέχονται, συνεπώς συνεχίζω να τα φοράω. Γι’ αυτό, θερμά παρακαλώ, όχι άλλα σχόλια και μηνύματα για αυτά όσο καλοπροαίρετα κι αν είναι», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου στην εξομολόγησή της.