Η Μαρία Σολωμού σε καλοκαιρινές στιγμές στη Σέριφο: «Δεν θα φύγω από το νησί»

Μετά τη Σαντορίνη, η Μαρία Σολωμού συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τη γνωστή ηθοποιό να επισκέπτεται τη Σέριφο δηλώνοντας ερωτευμένη από το κυκλαδίτικο νησί.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σολωμού θέλησε να μοιραστεί μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει τις διακοπές της. Με φόντο τις εξωτικές παραλίες, τα γαλανά νερά η ίδια περνά ορισμένες στιγμές χαλάρωσης μακριά από το στρες και το άγχος της καθημερινότητας.

«Σέριφος. Δεν θα φύγω από το νησί» έγραψε στην ανάρτησή της, δείχνοντας πως έχει βρει ένα νέο αγαπημένο προορισμό τον οποίο θα επισκέπτεται από εδώ και πέρα.

Μένει να δούμε μετά τη Σαντορίνη και τη Σέριφο ποιο ελληνικό νησί θα επιλέξει η Μαρία Σολωμού με αφορμή τις καλοκαιρινές της διακοπές.