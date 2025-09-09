Η Μαρίνα Σάττι περιοδεύει σε όλη την Ευρώπη – Οι πόλεις που θα επισκεφθεί

Η Μαρίνα Σάττι, η ταλαντούχα pop καλλιτέχνιδα της και η πολυπλατινένια δημιουργός, που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος, κατακτά την Ευρώπη με μια περιοδεία που ξαναγράφει τους κανόνες του live.

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι δεν αποτελούν απλώς συναυλίες, αλλά είναι μια πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας.

Στο μουσικό της σύμπαν, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια ενώνει Balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο. Στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον.

Το live της είναι οπτικά συναρπαστικό, μουσικά τολμηρό και συναισθηματικά εκρηκτικό. Κάθε set πάλλεται από ενέργεια, αισθησιασμό και θεατρικότητα, ένας κόσμος όπου μόδα, χορός, σάτιρα και λυρισμός συνυπάρχουν.

Από τα «Koupes» και «Mantissa» έως το «Yenna», από τα «Spirto ke venzini», «Ponos krifos» μέχρι τα crowd favorites «Tucutum», «Zari», «Lalalala», η setlist είναι ένα ταξίδι χωρίς όρια. Υπάρχουν οι μπαλάντες «Ah Thalassa» και «Autokinhto», οι art-pop στιγμές «Lola», «Epano sto trapezi», «Blouzaki» και το ορόσημο «Fovame», το πρώτο ελληνικό Spotify Single.

Πόλη με πόλη, χιλιάδες fans τραγουδούν, χορεύουν, δακρύζουν και γιορτάζουν μαζί. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ριζοσπαστική και βαθιά οικουμενική.Αυτό είναι η κληρονομιά που μετατρέπεται σε φωτιά. Αυτός είναι ένας νέος ήχος από τον Νότο. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάττι, και βάζει φωτιά τώρα και στην Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες και οι σταθμοί της ευρωπαϊκής περιοδείας της

13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine

14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine

15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg

16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom

17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik

20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla

21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s

22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire