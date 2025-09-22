Η Μάρω Κοντού ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν στο αυτοκίνητο λόγω της απεργίας των ταξί

Μια απρόσμενη συνάντηση με τη Μάρω Κοντού έγινε γνωστή μέσω Facebook, καθώς η γνωστή ηθοποιός λόγω της απεργίας των ταξί χρειάστηκε να ζητήσει μια μικρή βοήθεια για να φτάσει στον προορισμό της.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η μία από τις γυναίκες, είδαν την Μάρω Κοντού να στέκεται στον δρόμο και χωρίς να χάσουν ευκαιρία σταμάτησαν προκειμένου να την χαιρετήσουν! Ωστόσο εκεί θα συνέβαινε κάτι που δεν πίστευαν, καθώς η ηθοποιός ζήτησε ευγενικά εάν υπήρχε η δυνατότητα να την μεταφέρουν με το αυτοκίνητο, λόγω της απεργίας τον ταξί.

Οι δυο γυναίκες ούτε που το σκέφτηκαν καθόλου και μάλιστα δεν έχασαν την ευκαιρία όχι μόνο να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία με την Μάρω Κοντού, αλλά και να ανεβάσουν την τρομερή τους εμπειρία στο Facebook.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού», έγραψε χαρακτηριστικά η γυναίκα στη δημοσίευσή της.

Όπως είναι λογικό η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει γίνει viral.