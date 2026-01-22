Η Μελίνα Ασλανίδου ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της για λόγους υγείας

Μία δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Μελίνα Ασλανίδου στους θαυμαστές της, καθώς τους ενημέρωσε ότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα υγείας που την αναγκάζει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Green Park.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη (21.01.2026), μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η γνωστή τραγουδίστρια στο Instagram. Η Μελίνα Ασλανίδου υποσχέθηκε ταυτόχρονα στο κοινό ότι σύντομα θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Επίσης ευχαρίστησε τους πάντες για την αγάπη και την κατανόησή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Melina Aslanidou (@officialaslanidoumelina)

Κάτω από την ανάρτησή της Μελίνας Ασλανίδου αμέτρητοι fans της έσπευσαν να της στείλουν ευχές για «περαστικά» και να της χαρίσουν πολλές καρδούλες.