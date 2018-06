Το βράδυ της Τετάρτης διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s, στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα acts της χθεσινής βραδιάς ήταν εκείνο της Μελίνας Ασλανίδου, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή με την Demy, ερμηνεύοντας το «Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου» του Μίμη Πλέσσα. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και η νεαρή τραγουδίστρια μάγεψαν το κοινό με τις υπέροχες φωνές τους, σε μία υπέροχη συνύπαρξη. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE.