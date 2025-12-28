Η Μελίνα Νικολαΐδη τα «έσπασε» στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή

Μία ακόμα βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιήσει η μονάκριβη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που σπούδασε υποκριτική και μιούζικαλ στο Λονδίνο βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα και μάλιστα είχε πάει στο γνωστό μαγαζί που εμφανίζεται η μητέρα της και πριν από λίγες ημέρες όταν έγινε η πρεμιέρα. Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε με την ψυχή της τόσο με τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδή όσο και με του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς χόρεψε και τραγούδησε και έδειχνε ιδιαίτερα κεφάτη.

Viral Στιγμιότυπα: Κατά τις πρόσφατες εξόδους της στο συγκεκριμένο κέντρο, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που την δείχνουν να διασκεδάζει και να χορεύει με τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδή.

Σημειώνεται ότι η Μελίνα Νικολαΐδη βρίσκεται συχνά στο πλευρό της μητέρας της, έχοντας δώσει το «παρών» τόσο στην πρεμιέρα της στις 12 Δεκεμβρίου 2025, όσο και στη μεγάλη της συναυλία στο Βεάκειο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Μελίνα Νικολαΐδη επέλεξε να φορέσει ένα υπέροχο φόρεμα σε ασημί χρώμα με πολλές λάμψεις και το συνδύασε άψογα με ασορτί σκουλαρίκια κρίκους. Τα μαλλιά της ήταν λιτά και είχε υιοθετήσει ένα απαλό μακιγιάζ.