Lifestyle

Η Μελίνα Νικολαΐδη τα «έσπασε» στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή

Η νεαρή καλλιτέχνιδα διασκέδασε με την ψυχή της
Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία ακόμα βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιήσει η μονάκριβη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που σπούδασε υποκριτική και μιούζικαλ στο Λονδίνο βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα και μάλιστα είχε πάει στο γνωστό μαγαζί που εμφανίζεται η μητέρα της και πριν από λίγες ημέρες όταν έγινε η πρεμιέρα. Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε με την ψυχή της τόσο με τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδή όσο και με του Κωνσταντίνου Αργυρού.  

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς χόρεψε και τραγούδησε και έδειχνε ιδιαίτερα κεφάτη. 

Viral Στιγμιότυπα: Κατά τις πρόσφατες εξόδους της στο συγκεκριμένο κέντρο, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που την δείχνουν να διασκεδάζει και να χορεύει με τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδή.

Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε με την ψυχή της / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σημειώνεται ότι η Μελίνα Νικολαΐδη βρίσκεται συχνά στο πλευρό της μητέρας της, έχοντας δώσει το «παρών» τόσο στην πρεμιέρα της στις 12 Δεκεμβρίου 2025, όσο και στη μεγάλη της συναυλία στο Βεάκειο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησε και χόρεψε / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη με εντυπωσιακή εμφάνιση / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε με τις επιτυχίες της μητέρας της και του Κωνσταντίνου Αργυρού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μελίνα Νικολαΐδη επέλεξε να φορέσει ένα υπέροχο φόρεμα σε ασημί χρώμα με πολλές λάμψεις και το συνδύασε άψογα με ασορτί σκουλαρίκια κρίκους. Τα μαλλιά της ήταν λιτά και είχε υιοθετήσει ένα απαλό μακιγιάζ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
144
121
116
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo