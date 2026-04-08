Η Μέριλ Στριπ «καρφώνει» τη Μελάνια Τραμπ για το χακί μπουφάν με το μήνυμα «I Really Don’t Care»

Η διάσημη ηθοποιός Μέριλ Στριπ, που επιστρέφει στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 (The Devil Wears Prada 2), εμφανίζεται στο νέο εξώφυλλο της Vogue μαζί με τη θρυλική αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Άννα Γουίντορ και «καρφώνει» τη Μελάνια Τραμπ. Στη συζήτησή τους, την οποία συντόνισε η Γκρέτα Γκέργουιγκ, τέθηκαν ζητήματα γύρω από τη μόδα, την εξουσία και τις προσδοκίες που βαραίνουν τις γυναίκες στη δημόσια σφαίρα.

Η διάσημη ηθοποιός Μέριλ Στριπ επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο συζητημένες στιλιστικές στιγμές της Μελάνια Τραμπ, σχολιάζοντας την επιλογή του περιβόητου σακακιού με το μήνυμα «I really don’t care, do u?» και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τη σχέση μόδας και πολιτικής.

Η Στριπ, δηλώνοντας ότι έχει «πολλές σκέψεις» για το θέμα, στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ το 2018, όταν η τότε Πρώτη Κυρία επισκέφθηκε παιδιά μεταναστών που κρατούνταν σε κέντρο στο Τέξας φορώντας ένα μπουφάν με τη φράση «I Really Don’t Care, Do U?».

«Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μήνυμα που έστειλε η σημερινή Πρώτη Κυρία ήταν μέσα από εκείνο το παλτό», είπε χαρακτηριστικά η 76χρονη ηθοποιός και υποστήριξε πως τα ρούχα είναι πάντα μορφή έκφρασης, αλλά και αντανάκλαση μεγαλύτερων ιστορικών και πολιτικών πιέσεων.

Στη συνέχεια, η Στριπ απομακρύνθηκε από τη συζήτηση για τη Μελάνια Τραμπ και εξήγησε πώς βλέπει τη γυναικεία μόδα σήμερα στη νέα συνέντευξη της στο Vogue.

Όπως ανέφερε, την εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες στην τηλεόραση εμφανίζονται συχνά με γυμνά χέρια, ενώ οι άνδρες παραμένουν πλήρως ντυμένοι με κοστούμια και γραβάτες. «Υπάρχει μια συγγνώμη ενσωματωμένη στις γυναίκες. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι χαμηλότερα», είπε.

Κατά τη Στριπ, αυτή η τάση λειτουργεί ως ένας τρόπος «αντιστάθμισης» των κοινωνικών αλλαγών των τελευταίων δεκαετιών. «Είναι σαν οι γυναίκες να λένε: “Είμαι μικρή, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά τα παπούτσια, δεν μπορώ να τρέξω, είμαι ακίνδυνη”», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντορ εξέφρασε μια διαφορετική οπτική, τονίζοντας ότι η έννοια του «power suit» (κοστούμι εξουσίας) δεν είναι απαραίτητη για να αποπνέει μια γυναίκα κύρος. Έφερε ως παράδειγμα την Μισέλ Ομπάμα, επισημαίνοντας ότι «πάντα δείχνει ο εαυτός της», ανεξαρτήτως ενδυματολογικών επιλογών.

«Σκεφτείτε τις γυναίκες που θαυμάζουμε: μου έρχεται στο μυαλό η Μισέλ Ομπάμα», είπε η 76χρονη Γουίντουρ. «Είτε φοράει J.Crew, είτε Duro Olowu, είτε Chanel του Μάθιου Μπλέιζι, πάντα είναι ο εαυτός της» εξήγησε η Γουίντουρ, ενώ πέρασε αυτομάτως στη Ράμα Ντουβάτζι:

«Θαυμάζω τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, επειδή φαίνεται τόσο cool και φοράει πολλά vintage ρούχα -νεανική και μοντέρνα, αλλά και απόλυτα ο εαυτός της».

Η Γουίντορ πρόσθεσε, πάντως, ότι και η Μελάνια Τραμπ «πάντα δείχνει ο εαυτός της όταν ντύνεται», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ορισμένες εμφανίσεις της.

Το σακάκι είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις, λόγω της φράσης που έφερε στην πλάτη του, με τον Λευκό Οίκο να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε κάποιο υπονοούμενο μήνυμα.

Η ίδια η Μελάνια είχε απαντήσει τότε στις επικρίσεις, διευκρινίζοντας ότι το επίμαχο μπουφάν δεν απευθυνόταν στα παιδιά που επισκεπτόταν, αλλά στους επικριτές της και στα μέσα ενημέρωσης. «Ήθελα να δείξω ότι δεν με νοιάζει», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, τονίζοντας ότι οι επικρίσεις δεν θα την αποτρέψουν από το να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό.