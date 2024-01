Ένα θαύμα την Πρωτοχρονιά έζησαν η διάσημη ηθοποιός Μισέλ Γιο και ο σύζυγός της, Ζαν Τοντ: έγιναν παππούδες.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο γιος του Ζαν Τοντ, Νικολά, έγινε πατέρας και η Μισέλ Γιο δεν έκρυψε τη χαρά της που έγινε γιαγιά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου στο Instagram για να εκφράσει τη χαρά της.

«Ένα μικρό θαύμα την πρώτη μέρα του 2024, είμαστε πραγματικά τόσο ευλογημένοι… Δεν μπορώ να σας πω πόσο ευτυχισμένη είμαι για αυτό το πολύ ιδιαίτερο δώρο χαράς», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα που συνόδεψε την πρώτη φωτογραφία του μωρού, στο Ιnstagram.

Λίγο αργότερα μοιράστηκε περισσότερα στιγμιότυπα με την Michelle Yeoh να ευχαριστεί τους ευτυχισμένους γονείς, Νικολά και Νταρίνα και να δηλώνει μαζί με τον σύζυγό της, Ζαν Τοντ πόσο ευτυχισμένοι και περήφανοι νιώθουν με την άφιξη του Μαξίμ.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Yeoh 楊紫瓊 (@michelleyeoh_official)

View this post on Instagram A post shared by Michelle Yeoh 楊紫瓊 (@michelleyeoh_official)

View this post on Instagram A post shared by Michelle Yeoh 楊紫瓊 (@michelleyeoh_official)

Ο Νικολά Τοντ σε δική του ανάρτηση στο Instagram σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η μητέρα και το μωρό είναι πολύ καλά. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα τη χρονιά!».

Το 2023 ήταν για την διάσημη ηθοποιό μία από τις καλύτερες χρονιές της ζωής της, αφού έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Εverything Everywhere All at Once», ενώ μετά από 6.992 ημέρες κοινής συμβίωσης παντρεύτηκε τον πρώην CEO της Ferrari Ζαν Τοντ στη Γενεύη της Ελβετίας.