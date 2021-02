Η Μισέλ Γουίλιαμς θα υποδυθεί τη σπουδαία Πέγκι Λι

Ο Τοντ Χέινς βρήκε το πρόσωπο που θα ενσαρκώσει την Πέγκι Λι στην ταινία Fever. Και η εκλεκτή του γνωστού σκηνοθέτη είναι η Μισέλ Γουίλιαμς.

Μετά τη Μέριλιν Μονρό, η Μισέλ Γουίλιαμς θα ενσαρκώσει ακόμη ένα είδωλο: την Πέγκι Λι.

Η MGM, σύμφωνα με το Variety είναι σε διαπραγματεύσεις για την υποστήριξη της ταινίας. Οι Μαρκ Πλατ, Ρις Γουίδερσπουν και οι Πάμελα Κόφλερ, Κριστίν Βάσον της Killer Films είναι παραγωγοί της ταινίας, το σενάριο της οποίας γράφει ο Νταγκ Ράιτ.

Οι Μπίλι Άιλις, η μητέρα της, Μάγκι Μπερντ και ο Τζάστιν Λούμπλινερ, διευθύνων σύμβουλος της Dark Eilish, είναι επίσης σε πρώιμες συζητήσεις για πιθανή συμμετοχή στην ταινία ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η γεννημένη ως Νόρμα Ντελόρις Έγκστρομ στο Τζέιμσταουν της Βόρειας Ντακότα στις ΗΠΑ, είναι πιθανότατα πιο γνωστή για την αισθησιακή εκδοχή του τραγουδιού «Fever», το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία αφού το ηχογράφησε το 1958.

Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά στα 16 της και ηχογράφησε το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της «Somebody Else Is Taking My Place», όταν ήταν 22 ετών.

Η καριέρα της – συμπεριλαμβανομένων μιας υποψηφιότητας για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Pete Kelly’s Blues» το 1955 και διάφορων ρόλων στην animation ταινία της Disney το 1955 «Η Λαίδη και ο Αλήτης» (Lady and the Tramp) – διήρκεσε έως τη δεκαετία του 1990. Πέθανε το 2002.

Ο Χέινς σχεδίαζε να σκηνοθετήσει την ταινία «Fever» και το 2014, με τη Ρις Γουίδερσπουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη Fox 2000 να υποστηρίζει το project. Το σενάριο τότε είχε γράφει η αείμνηστη Νόρα Έφρον. Η Έφρον ολοκλήρωσε ένα πρώτο προσχέδιο, αλλά έφυγε από τη ζωή το 2012 και η διαδικασία για την ταινία, σταμάτησε. Προφανώς, ο Χέινς δεν εγκατέλειψε ποτέ το project.

Θα είναι το δεύτερο πορτρέτο από τον σκηνοθέτη ενός ειδώλου της ποπ κουλτούρας, μετά από την βιογραφία του Μπομπ Ντίλαν, το «I’ m Not There» του 2007.

Η Μισέλ Γουίλιαμς έπαιξε έναν μικρό ρόλο και σε εκείνη την ταινία. Ο χαρακτήρας της ήταν βασισμένος στη μούσα του Άντι Γουόρχολ, Έντι Σέντζγουικ.