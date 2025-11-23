Η Μπέσσυ Αργυράκη για την πνευμονία που πέρασε: Το είχα παραξηλώσει και κάποια στιγμή χτύπησε το καμπανάκι

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για τις μέρες που βρέθηκε σε νοσοκομείο, όταν οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως είχε πνευμονία. Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ και θυμήθηκε τις αγωνίες που πέρασε εκείνη την περίοδο.

«Δούλευα πάρα πολύ και χορεύω πολύ έντονα όταν τραγουδώ. Όπως ίδρωνα, έμπαινα μέσα στο καμαρίνι που είχε ρεύμα και στο τέλος αυτός ο οργανισμός δεν άντεξε. Άρχισε ο βήχας να γίνεται πολύ κουραστικός. Είχα μια δυσφορία», αφηγήθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Πίεση έχω πάντα. Ο άντρας μου, που είναι γιατρός, μου είπε να πάω αμέσως να κάνω μια εξέταση. Αν δεν ήταν ο άντρας μου, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Όταν μου είπανε να κάνω αξονική, είπα ότι κάτι είδε. Όταν την έκανα, είπα στον άντρα μου να μου φέρει τις πιτζάμες μου. Το είχα παραξηλώσει και κάποια στιγμή χτύπησε το… καμπανάκι», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Η κόρη της δεν είχε φύγει στιγμή από δίπλα της. Η Μπέσσυ Αργυράκη είχε πάρει μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία εξιτήριο και συνέχισε τη θεραπεία στο σπίτι της, για λίγες μέρες ακόμα.