Τη δική της πρόταση είχε η κορυφαία ηθοποιός και τραγουδίστρια, Μπέτι Μίντλερ σχετικά με τον αμφιλεγόμενο νόμο του Τέξας για τις αμβλώσεις. Σημειώνεται πως ο νέος νόμος απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα κύησης ακόμα και σε περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας.

Ο νέος νόμος για τις αμβλώσεις έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τόσο στους κατοίκους του Τέξας όσο και διεθνώς. Μία από τις γυναίκες που ύψωσε τη φωνή της απέναντι στον αναχρονιστικό νόμο είναι και η Μπέτι Μίντλερ.

Η Μπέτι Μίντλερ πρότεινε μία λύση εμπνευσμένη από τη Λυσιστράτη και έγραψε στο Twitter: «Προτείνω όλες οι γυναίκες να αρνούνται στους άντρες τους να κάνουν σεξ, μέχρι να βεβαιωθούν ότι κατοχυρώνεται το δικαίωμά τους στην επιλογή από το Κονγκρέσο».

I suggest that all women refuse to have sex with men until they are guaranteed the right to choose by Congress. — bettemidler (@BetteMidler) September 3, 2021

Νωρίτερα η ίδια με δύο tweet ήταν καταπέλτης κατά του νέου νόμου και όσων αποφάσισαν για αυτόν: «Αυτό δεν πρόκειται για όπλα, χρήματα ή πόλεμο. Έχει να κάνει με τις γυναίκες. Τις ζωές τους, τα σώματά τους και την αυτονομία τους. Αυτός είναι ο λόγος που το δικαστήριο έκανε πρόχειρη δουλειά, με απρόσεκτη αδιαφορία, γιατί ποιος θα τους σταματήσει; Έκαναν ό,τι έκαναν μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς σκέψη ή προσπάθεια, γιατί πιστεύουν ότι οι γυναίκες εκφοβίζονται τόσο συχνά, που φυσικά θα ανεχτούν και αυτό. Έκαναν ό,τι έκαναν μέσα στη μαύρη νύχτα γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι είναι μόνο γυναίκες και τους αξίζει ό,τι κι αν πάθουν».

“This isn’t about guns, speech, money or war. It’s about women, their lives, their bodies and their autonomy. That’s what allowed the court to do shoddy work, with careless disregard, because who’s going to stop it? They only did the thing in the dead of night, without care or — bettemidler (@BetteMidler) September 4, 2021

effort, because they believe women are so used to being gaslit that of course, they’ll just tolerate it. They did the thing in the dead of night without care or effort because they genuinely believe that they’re only women, and they deserve what they get. — bettemidler (@BetteMidler) September 4, 2021

Αυτό που προκάλεσε πραγματικά εντύπωση ήταν η πρόταση της για αποχή από το σεξ, με πολλούς χρήστες να παρομοιάζουν την κίνηση της Μίντλερ με την αρχαία τραγωδία του Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, στην οποία οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης κηρύσσουν σεξουαλική απεργία προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.