Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σκέφτεται να ετοιμάσει μιούζικαλ στο οποίο θα υποδυθεί έναν «πανέξυπνο χαρακτήρα»

«Το έργο που ίσως κάνω δεν είναι βιογραφικό… είναι ένα μυθοπλαστικό μιούζικαλ όπου υποδύομαι έναν εξαιρετικά έξυπνο χαρακτήρα !!!», αποκάλυψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Απαντήσεις για το τι ταινία ετοιμάζει, έδωσε πριν από λίγες ημέρες η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με ανάρτησή της στο Instagram.

Αν και οι φήμες έλεγαν πως η ταινία πρόκειται για αυτοβιογραφία, η πασίγνωστη ηθοποιός έγραψε σε story της στο Instagram πως θα παίξει σε ένα μυθοπλαστικό μιούζικαλ.

Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τζον Μ. Τσι ενώ ο παραγωγός της είναι ο Μαρκ Ε. Πλατ.

Με την ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «απάντησε» σε πολλά ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί από την αρχή του Αυγούστου, όταν αποκάλυψε στο Χ (πρώην Twitter) πως δουλεύει πάνω σε ένα «μυστικό έργο» με τον Πλατ.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημοσιευθεί άλλες πληροφορίες για την ταινία.

