Lifestyle

Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι» στη γαλλική τηλεόραση μαζί με τον Νίκο Αλιάγα

Το γαλλικό κοινό μετά την συγκλονιστική ερμηνεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα με την Νάνα Μούσχουρη και τον Νίκο Αλιάγα να γνωρίζουν την αποθέωση
Η Νάνα Μούσχουρη με τον Νίκο Αλιάγα
Η Νάνα Μούσχουρη με τον Νίκο Αλιάγα

Η Νάνα Μούσχουρη συνεχίζει να συγκινεί τους πάντες χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με την εμφάνισή της στην γαλλική τηλεόραση τραγουδώντας  το «Χάρτινο το φεγγαράκι».

Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε με τον Νίκο Αλιάγα με τον Ελληνα παρουσιαστή να τις προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά.

Η εμφάνισή της Νάνας Μούσχουρξη έγινε στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «nos voix pour toutes» (οι φωνές μας για όλες).

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DECIDE (@decidemagazine)

Το γαλλικό κοινό μετά την συγκλονιστική ερμηνεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα με την Νάνα Μούσχουρη και τον Νίκο Αλιάγα να γνωρίζουν την αποθέωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
78
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo