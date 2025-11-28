Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι» στη γαλλική τηλεόραση μαζί με τον Νίκο Αλιάγα

Η Νάνα Μούσχουρη συνεχίζει να συγκινεί τους πάντες χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με την εμφάνισή της στην γαλλική τηλεόραση τραγουδώντας το «Χάρτινο το φεγγαράκι».

Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε με τον Νίκο Αλιάγα με τον Ελληνα παρουσιαστή να τις προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμφάνισή της Νάνας Μούσχουρξη έγινε στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «nos voix pour toutes» (οι φωνές μας για όλες).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DECIDE (@decidemagazine)

Το γαλλικό κοινό μετά την συγκλονιστική ερμηνεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα με την Νάνα Μούσχουρη και τον Νίκο Αλιάγα να γνωρίζουν την αποθέωση.