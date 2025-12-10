Η Ναταλία Δραγούμη συγκλονίζει: «Τώρα καταλαβαίνω πόσο πολύ με κακοποίησε αυτός ο άνθρωπος»

Η Ναταλία Δραγούμη έδωσε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε πολλά κομμάτια της ζωής της. Μάλιστα, μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε ότι υπήρξε σε κακοποιητική σχέση όταν ήταν μικρή και πλέον αναγνωρίζει τα σημάδια της κακοποίησης που υπέστη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για όλα. Αρχικά, η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε στην οικογένειά της, καθώς είναι ανιψιά του Ίωνα Δραγούμη, ενώ μίλησε και για την απελευθέρωση με την οποία μεγάλωσε.

«Ήξερα ότι έχω ένα ιστορικό όνομα αλλά δεν το ‘φερα. Το ήξερα γιατί στο σχολείο, όταν κάναμε την ιστορία ή τη λογοτεχνία, αναφερόντουσαν μέλη της οικογένειας, τα ονόματα των προγόνων μου. Και επίσης έφερνα στα μαθήματα κάποια χειρόγραφα που είχανε… που υπήρχαν από διάφορους ποιητές στον παππού μου», είπε αρχικά.

«Κι έτσι είχα κάθε φορά ένα υλικό και ήταν η αγαπημένη μου στιγμή γιατί δεν ήμουνα καλή μαθήτρια, δεν διάβαζα, εκεί έλεγα “μπαμπά, ε, δώσε μου ένα χειρόγραφο απ’ τον τάδε ποιητή στον παππού”. Τώρα το αρχείο της οικογένειας υπάρχει στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Η γιαγιά μου ήταν η Ελένη Βαλαωρίτου και ο παππούς μου ο Φίλιππος Δραγούμης», είπε ακόμα.

«Μες στο σπίτι δεν άκουγα πολλά για τον Ίωνα Δραγούμη, τα διάβαζα στην Ιστορία. Ο πατέρας μου ήταν μουσικολόγος και μουσικός, βυζαντινολόγος. Τον έχασα πριν δυο χρόνια, στα 88 του. Είναι μεγάλη προσωπικότητα και έχει αφήσει μεγάλο στίγμα στην ιστορία της μουσικής και της βυζαντινής μουσικής, με τις έρευνες και όλα αυτά, και στη δυτική μουσική.

Έκανε ειδικές έρευνες στη δυτική μουσική, και φυσικά στην παραδοσιακή μουσική. Πήγαινε σε διάφορα μέρη, από μικρή το θυμάμαι αυτό, χωριά, πόλεις, μακριά και ηχογραφούσε, με την ομάδα του, την τελευταία γριούλα που τραγουδούσε, το τελευταίο νανούρισμα», ανέφερε στη συνέχεια για τον πατέρα της, που έχει «φύγει» από τη ζωή.

Παράλληλα, η Ναταλία Δραγούμη δήλωσε ότι δεν της άρεσε η μουσική και έκανε bullying στη δασκάλα του πιάνου.

«Με ξεκίνησε ο πατέρας μου μαθήματα πιάνου και η δασκάλα είπε στον μπαμπά μου “πάρτε την!”. Της έκανα συνέχεια bullying. Μου έλεγε “άνοιξε σελίδα είκοσι τρία” και εγώ άνοιγα στην τριάντα. Και έλεγα “αυτήν;” Δεν ήθελα. Οπότε είπε στο πατέρα μου “σε παρακαλώ Μάρκο πάρ’ την, δεν…”.

«Είχα μία τρέλα εγώ, ήμουν πολύ ελεύθερο πνεύμα, ήμουν τρελή… έκανα τρέλες. Έπαιρνα τα μηχανάκια των ανθρώπων ακόμα και όταν ήμουν ανήλικη και έκανα βόλτες. Όταν αποφασίσω ότι θα πάρω σύνταξη ως μηχανόβια, θα αφήσω τη μεγάλη μηχανή που είναι 750 κυβικά και θα πάρω ένα σκουτεράκι ίσα – ίσα για να μετακινούμαι», είπε ακόμα για την αγάπη της για τις μηχανές.

Στη συνέχεια η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε και στην περίοδο που βρέθηκε στο Παρίσι.

«Ήταν πάρα πολύ ωραίες συνθήκες. πάρα πολύ μου άρεσε. Πρώτον, γιατί έμενα, νοίκιαζα το σπίτι του θείου μου, του Νάνου Βαλαωρίτη. Επίσης δεν χρειαζόταν να δουλεύω και είχα την κολλητή μου, από το σχολείο. Δεν το συζητώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πάνε έξω τα παιδιά. Ανοίγει το μυαλό. Είδα θέατρο. Γνώρισα και είχα επαφή με μεγάλους ηθοποιούς. Το ότι ήμουν Ελληνίδα ήταν πάρα πολύ καλό για αυτούς στον κόσμο που συναναστρεφόμουνα. Καταρχάς απ’ την αρχαία τραγωδία, σε σέβονται αμέσως. Γιατί ακούγονται διάφορα για τους Γάλλους, ότι είναι σοβινιστές, ότι είναι σνομπ, ότι δεν σου φέρονται…», είπε για τη ζωή της στο Παρίσι.

«Κοιτάξτε, τώρα με σοκάρει λίγο να κάνει κάποιος topless, με σοκάρει με την έννοια του ήλιου. Το πόσο κακό είναι. Τότε δεν βάζαμε αντηλιακό… Εμένα τότε το μαγιό μου ήτανε ένα string και topless.Η δικιά μου εποχή είχε αυτή την ελευθερία. Υπήρχε μια ελευθερία και μια απενοχοποίηση από όλα, το οποίο είχε και καλά, και κακά», δήλωσε ακόμα για το παρελθόν της η Ναταλία Δραγούμη.

Παράλληλα, εξήγησε πώς πήρε τον πρώτο της ρόλο στην τηλεόραση, που ήταν στη σειρά «Μάνα είναι μόνο μία», με πρωταγωνίστρια τη Μαίρη Χρονοπούλου.

«Ο Γιώργος Καλφαμανώλης με πήρε τηλέφωνο, μου λέει “θέλουν μία φωτογραφία σου για εξώφυλλο”. Δεν ήμουν γνωστή, είχα μόλις γυρίσει από το Παρίσι. Έγραψε “Με λένε Ναταλία Δραγούμη, μόλις τελείωσα το Εθνικό και τις σπουδές μου στο Παρίσι και ήρθα εδώ να δουλέψω”. Και το είδε η Φρόσω Ράλλη και ήμουν λέει ακριβώς αυτό που ψάχνανε. Πήγα με τη μηχανή μου και τους άρεσε πάρα πολύ. Και έκλεισα κατευθείαν τη δουλειά. είπε για το πώς πήρε τον ρόλο στη σειρά «Μάνα είναι μόνο μία».

«Ήμουνα λίγο πολύ στην αρχή ροκ, ξέρεις ότι δεν θέλω να βάφομαι. Δεν ήθελα στις πρεμιέρες να με βγάλουν φωτογραφία. Τέλος πάντων, ήταν πολύ χαζά αυτά που… που έκανα τότε. Ήθελα να μην υπάρχω… και καλά, ρε παιδί μου, ότι είμαι ποιοτική», παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πώς αποφάσισε εκείνη και ο σύζυγός της, Έντι Ρόμπερτς, να κάνουν το ίδιο τατουάζ.

«Έχω τρία τατουάζ. Το ένα είναι του γάμου μου, είναι το αρχικό του (σ.σ. άντρα μου) σε tribal. Κι εκείνος έχει το ίδιο στο ίδιο σημείο.

Τότε ήμουν στην Ελβετία τότε με δουλειά και δεν μπορούσαμε μακριά καθόλου. Και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει “όταν γυρίσεις θέλεις να κάνουμε αυτό;” και λέω “ναι”. Και μόλις γύρισα πήγαμε και το κάναμε. Και έχω και ένα τατουάζ την κόρη μου κι ένα τον γιο μου», δήλωσε ακόμα η Ναταλία Δραγούμη.

«Έχω τόσες φοβίες που δεν ταιριάζουν με το ας πούμε ότι οδηγώ μία μηχανή 750 κυβικών, που ανά πάσα στιγμή, χτύπα ξύλο, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Ενώ φοβάμαι, δεν κολώνω. Έχω τις φοβίες που έχει κάθε γονιός για το παιδί, δεν θέλω να τις πω γιατί είμαι… με πιάνει… αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι νιώθω ότι έχω κάνει δύο υπέροχους ενήλικες, ότι είναι ώριμοι…», δήλωσε στη συνέχεια για τα δύο παιδιά της.

«Νομίζω είμαστε μια οικογένεια παρέα. Φίλοι δεν είσαι ποτέ, γιατί δεν είναι τα παιδιά έτοιμα να είναι φίλοι μαζί σου. Αλλά θεωρώ ότι τα όρια τους τα έβαζε ο Έντι πάντα. Ο Έντι είναι ο αυστηρός. Και χρειάζονται όρια. Και κάνοντας και ψυχοθεραπεία καταλαβαίνω πόσο σημαντικά είναι τα όρια. Εγώ με τη διατροφή ήμουν λίγο υστερική. Νομίζω ότι έχουνε μάθει να τρώνε σωστά, παρόλο που μου έχουνε πει ότι “δεν μπορώ άλλα βιολογικά”», πρόσθεσε.

Έπειτα η Ναταλία Δραγούμη εξομολογήθηκε ότι εκτός από μία απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχτηκε σε μικρή ηλικία, όταν ήταν νεότερη ήταν σε κακοποιητική σχέση, αλλά δεν το καταλάβαινε τότε…

«Είχα μιλήσει για μία απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης που είχα υποστεί μικρή γιατί με πίεσε σε μία συνέντευξη ένας δημοσιογράφος, εγώ το ’χα ξεχάσει. Δεν μου δημιούργησε κανένα τραύμα μέσα μου.

Αλλά θέλω να πω ότι με όλο αυτό το MeToo κατάλαβα κάτι άλλο, που δεν το είχα αναλογιστεί. Ότι με τραυμάτισε μία άλλη μου σχέση… Εγώ ως μικρή τον είχα ερωτευτεί, αλλά είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Το οποίο αυτό εγώ ως μικρή δεν το αντιλαμβανόμουν με αποτέλεσμα να να με μειώνει αυτός. Τώρα, όταν αναλογίζεσαι τη σχέση σου και μιλάει ο κόσμος για τις κακοποιητικές συμπεριφορές καταλαβαίνω πόσο πολύ με κακοποίησε αυτός ο άνθρωπος.

Είναι αναγνωρίσιμο και είναι κάτι που το θεωρούσαμε δεδομένο… Εγώ δεν θέλω καθόλου να κάνει κάποιος στα παιδιά μου. Πέρα από το αυτονόητο που δεν θέλω να κάνει κάποιος, εννοώ σεξουαλική παρενόχληση… Μιλάμε και για την ψυχολογική που δεν μπορείς εκείνη την ώρα η τρυφερή σου ψυχή γιατί είσαι δώδεκα χρονών και να καταλάβεις και νομίζεις ότι ό,τι σου λέει αυτός, είσαι. Σου λέει είσαι έτσι… το αφομοιώνεις και μετά αυτό σε στιγματίζει στην ενήλικη ζωή σου», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης αποκάλυψε ότι δέχεται ερωτικά μηνύματα στα social media, τα οποία κάποιες φορές περιέχουν και φωτογραφίες.

«Κοίτα, στο δικό μου το προφίλ δεν γράφουν πολλά σχόλια αλλά αν μπεις σε ένα άρθρο για μένα στα σχόλια του site, εκεί οργιάζουν για όλους. Δεν μπαίνω εκεί πέρα. Όταν είδα ας πούμε τα σχόλια για την Μαρινέλλα… Όταν έπαθε αυτό που έπαθε και τα σχόλια από κάτω, λέω “εντάξει, αυτό είναι άκυρο. Είναι άνθρωποι άρρωστοι”. Δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία λογική, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις σε αυτά. Ή άμα μπεις κάτι που δεν σε αφορά, σε ένα… να δεις από κάτω ένα… τα σχόλια», είπε η Ναταλία Δραγούμη.

«Στο δικό μου το προφίλ δεν δέχομαι τέτοια σχόλια. Πολύ σπάνια να μου πει κάτι κάποιος… Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα και πάρα πολλές φωτογραφίες, το οποίο μπορεί να μου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι… Σε μία φωτογραφία άσχετη να πεις ότι “θα σου στείλω dick pic”. “Να τη στείλεις στη θεία σου”, του γράφω», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχα πέσει δημιουργώντας ντόμινο, μαζί με όλα τα μηχανάκια της Pizza Hut. Πήγα να παρκάρω και λίγο έπεσα και ήρθανε και είδανε πάρα πολλά μηχανάκια πεσμένα… και εμένα δεν με βλέπανε. Και έλεγα “εδώ, εδώ είμαι κάτω από τη μηχανή μου”», περιέγραψε ακόμα.