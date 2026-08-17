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Η Νικόλ Κίντμαν για το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν: Δεν το περίμενα αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα

«Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πολύ και ήμουν βαθιά ευάλωτη» εξομολογείται η Νικόλ Κίντμαν
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν πήραν επίσημα το διαζύγιο τον Ιανουάριο του 2026, βάζοντας οριστικό τέλος στον γάμο τους μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας. Η 59χρονη ηθοποιός μίλησε στη βρετανική Vogue για την περίοδο που διανύει, εξηγώντας πως προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αλλαγές με ψυχραιμία.

Όπως εξομολογήθηκε η Νικόλ Κίντμαν, το διαζύγιο ήταν κάτι που παλαιότερα δεν περνούσε σαν σκέψη από το μυαλό της: «Την ίδια στιγμή σκέφτομαι: “Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα”. Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις όλες αυτές τις ιδέες για το πώς θα είναι τα πράγματα και μετά δεν είναι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Προσαρμόζεσαι. Το μέλλον αυτή τη στιγμή μου είναι εντελώς άγνωστο».

«Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πολύ και ήμουν βαθιά ευάλωτη. Είναι κάτι που σε εκθέτει και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι: “Μπορώ είτε να μην το αντιμετωπίσω καθόλου και απλώς να κουλουριαστώ, είτε μπορώ να προχωρήσω με τεράστια ποσότητα ελπίδας”» πρόσθεσε η διάσημη ηθοποιός.

Το πρώην ζευγάρι ήρθε σε συμφωνία σχετικά με το προγαμιαίο συμβόλαιο, τις οικονομικές διευθετήσεις και την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ, 18 ετών, και τη Φέιθ Μάργκαρετ, 15 ετών. Η ηθοποιός έχει επίσης δύο παιδιά, την Μπέλα, 33 ετών, και τον Κόνορ, 31 ετών, από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

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