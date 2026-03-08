Η Νικολέττα Ράλλη εύχεται «χρόνια πολλά» στις γυναίκες: Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές

Ένα δημοσίευμα της Real News έγραφε ότι η Νικολέττα Ράλλη και ο σύζυγός, Μιχάλης Ανδρούτσος, πήραν χωριστούς δρόμους, ωστόσο η παρουσιάστρια δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει την είδηση.

Την Κυριακή (08.03.2026) η Νικολέττα Ράλλη έκανε την πρώτη της ανάρτηση, μετά τις φήμες χωρισμού, ωστόσο δεν ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα, αλλά θέλησε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νικολέττα Ράλλη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Νικολέττα Ράλλη δεν είναι πια μαζί με τον Μιχάλη Ανδρούτσου, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Οι δυο τους πήραν την απόφαση να χωρίσουν το περασμένο καλοκαίρι, διατηρώντας ωστόσο φιλικές σχέσεις και για χάρη του παιδιού τους.