Lifestyle

Η Νικολέττα Ράλλη εύχεται «χρόνια πολλά» στις γυναίκες: Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση της παρουσιάστριας μετά τις φήμες χωρισμού
Νικολέττα Ράλλη
H Νικολέττα Ράλλη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένα δημοσίευμα της Real News έγραφε ότι η Νικολέττα Ράλλη και ο σύζυγός, Μιχάλης Ανδρούτσος, πήραν χωριστούς δρόμους, ωστόσο η παρουσιάστρια δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει την είδηση. 

Την Κυριακή (08.03.2026) η Νικολέττα Ράλλη έκανε την πρώτη της ανάρτηση, μετά τις φήμες χωρισμού, ωστόσο δεν ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα, αλλά θέλησε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

«Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νικολέττα Ράλλη. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikoletta Ralli (@nikolettaralli)

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Νικολέττα Ράλλη δεν είναι πια μαζί με τον Μιχάλη Ανδρούτσου, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Οι δυο τους πήραν την απόφαση να χωρίσουν το περασμένο καλοκαίρι, διατηρώντας ωστόσο φιλικές σχέσεις και για χάρη του παιδιού τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
98
90
57
44
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo