Η Νταϊάν Κίτον δηλώνει «πάρα πολύ περήφανη» για τη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν και όλες τις ταινίες που γύρισαν μαζί, παρά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αμφιλεγόμενος σκηνοθέτης για σεξουαλική κακοποίηση και την «απόταξή» του από άλλους ηθοποιούς.

Η Νταϊάν Κίτον πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από ταινίες με τον Γούντι Άλεν, όπως οι Play it Again Sam, Sleeper, Love and Death, Annie Hall, Manhattan, Radio Days και Manhattan Murder Mystery. Μάλιστα, για το ρόλο της στο Annie Hall πήρε το βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, η Νταϊάν Κίτον απάντησε σε ερώτηση εάν οι κατηγορίες εναντίον του Γούντι Άλεν έχουν «επισκιάσει» το έργο που αποτελεί καρπό της συνεργασίας μαζί του. Η ηθοποιός απάντησε: «Όχι, καθόλου. Όχι. Είμαι περήφανη».

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του Γούντι Άλεν έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τη θετή κόρη του, Ντίλαν Φάροου. Ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς, αλλά αρκετές προσωπικότητες στο Χόλιγουντ έχουν γνωστοποιήσει ότι θα σταματήσουν να συνεργάζονται με τον σκηνοθέτη και να τιμούν το έργο του.

Όταν της ζητήθηκε να επιλέξει μια ταινία από την καριέρα της που ξεχωρίζει, η Κίτον επισήμανε ότι είναι η πρώτη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν, το φιλμ Play it Again Sam του 1972.

Η Νταϊάν Κίτον ρωτήθηκε επίσης εάν οι μακροχρόνιες επαναλαμβανόμενες συνεργασίες της με σκηνοθέτες και ηθοποιούς όπως ο Γούντι Άλεν, η Νάνσι Μέγιερς και η Γκόλντι Χον προκαλούν ένα συναίσθημα σαν τον «έρωτα με την πρώτη ματιά».

«Όχι, προκαλούν άγχος» απάντησε. «Ανησυχείς. Αν ο σκηνοθέτης ή κάποιος με τον οποίο συμπρωταγωνιστείς είναι καταπληκτικός, είναι ανησυχητικό» διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ