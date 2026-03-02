Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ρομαντικής ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου ο Γιώργος Γεροντιδάκης, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και ευδιάθετο, «μαγνητίζοντας» όλα τα βλέμματα.

Οι δύο τους έδειχναν ιδιαίτερα χαλαροί και ευτυχισμένοι, ενώ να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα έχουν σταματήσει να κρατούν κρυφή τη σχέση τους και δεν διστάζουν να κάνουν κοινές εμφανίσεις ή αναρτήσεις στα social media.

Η ταινία «Φίλοι για Πάντα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη έκανε πρεμιέρα το βράδυ της 2ας Μαρτίου σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.