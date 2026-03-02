Lifestyle

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Η ταινία «Φίλοι για Πάντα» είναι μία σύγχρονη ελληνική κωμωδία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης / NDP Photo / Φωτογραφία Ανδρέας Νικολαρέας

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ρομαντικής ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου ο Γιώργος Γεροντιδάκης, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και ευδιάθετο, «μαγνητίζοντας» όλα τα βλέμματα.

Οι δύο τους έδειχναν ιδιαίτερα χαλαροί και ευτυχισμένοι, ενώ να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα έχουν σταματήσει να κρατούν κρυφή τη σχέση τους και δεν διστάζουν να κάνουν κοινές εμφανίσεις ή αναρτήσεις στα social media.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
NDP Photo / Φωτογραφία Ανδρέας Νικολαρέας

Η ταινία «Φίλοι για Πάντα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη έκανε πρεμιέρα το βράδυ της 2ας Μαρτίου σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου
NDP Photo / Φωτογραφία Ανδρέας Νικολαρέας

Πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
68
61
41
41
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ, ταξίδεψε με ελληνικό διαβατήριο και δεν τον αφήνουν να επιστρέψει στις ΗΠΑ – «Ελευθερώστε με»
Όπως εξηγεί ο ίδιος, σε βίντεο που ανέβασε, για να επιστρέψει στην Αμερική, θα πρέπει να έχει πράσινη κάρτα επειδή δεν ταξιδεύει με αμερικανικό διαβατήριο
Τσετ Χανκς 6
Newsit logo
Newsit logo