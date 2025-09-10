Η OpenAI ξεκίνησε την παραγωγή ταινίας κινουμένων σχεδίων με στόχο τις Κάννες το 2026

Η OpenAI, ο αμερικανικός κολοσσός πίσω από το ChatGPT, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο, με τη δημιουργία της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Critterz» χρησιμοποιώντας, σε μεγάλο βαθμό, προγράμματα Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2026, πριν από την παγκόσμια κινηματογραφική της διανομή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το πρότζεκτ αποτελεί μια τολμηρή κίνηση της εταιρείας για να αποδείξει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος παραγωγής, χωρίς να θυσιάζεται η καλλιτεχνική δημιουργικότητα.

Η ιδέα για το «Critterz» ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν ο Τσάντ Νέλσον (Chad Nelson), ειδικός της OpenAI, δημιούργησε μία μικρού μήκους ταινία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα DALL.E. Αυτό το πείραμα εξελίχθηκε σε μια φιλόδοξη διεθνή συνεργασία, με την υποστήριξη των εταιρειών παραγωγής Vertigo Films και Native Foreign και τη χρηματοδότηση της Federation Studios από το Παρίσι, όπως αναφέρει η Εxpress Τribune.

Με έναν προϋπολογισμό που δεν θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια και μόλις εννέα μήνες για την ανάπτυξή της, η ταινία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις παραδοσιακές παραγωγές κινουμένων σχεδίων που συχνά απαιτούν 100-200 εκατομμύρια δολάρια και πάνω από τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Παρά τη χρήση της τεχνολογίας η ανθρώπινη συμμετοχή δεν θα παραλειφθεί. Καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν τα αρχικά σκίτσα και το εικαστικό μέρος, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστούν τα μοντέλα AI. Συγκεκριμένα, το GPT-5 θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του σεναρίου ενώ το DALL.E θα αναλάβει την εικαστική υλοποίηση.

Ηθοποιοί θα δανείσουν τη φωνή τους στους ήρωες της ταινίας ενώ στην ομάδα των σεναριογράφων έχουν προστεθεί οι Τζέιμς Λάμοντ (James Lamont) και Τζον Φόστερ (Jon Foster), γνωστοί από την επιτυχία τους στο σενάριο του «Paddington in Peru».

Με αυτή την κίνηση, το «Critterz» στο οποίο ήδη δουλεύουν 30 άτομα, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο παράδειγμα ενός νέου μοντέλου παραγωγής στον κινηματογράφο, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη δημιουργικότητα συνυπάρχουν.