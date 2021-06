H Πάρις Χίλτον παραμένει απασχολημένη καθώς τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την επιστροφή της σε reality show, σε μια νέα σειρά με τίτλο «Paris in Love».

Τώρα η Πάρις Χίλτον κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της, με τα οποία υπόσχεται να προσφέρεται μια «έντονα ειλικρινή και βαθιά προσωπική» ματιά στην προσωπική της ζωή και την ασταθή δημόσια εικόνα της.

Το 2004, η Πάρις Χίλτον κυκλοφόρησε το βιβλίο «Confessions of a Heiress», μια συλλογή σκέψεων για τα πάντα, από τη σημασία των χαμηλοκάβαλων τζιν έως και γιατί πρέπει να φοράμε τιάρες πιο συχνά.

Τα απομνημονεύματα, αντίθετα, υπόσχονται να φωτίσουν μια πιο ευάλωτη πλευρά της σταρ, όπως της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ του 2020, «This is Paris» στο οποίο παρουσιάζονται οι σχέσεις της, η διαρροή ταινίας με ακατάλληλο περιεχόμενο και η κακομεταχείριση που υπέστη ως μαθήτρια στο οικοτροφείο Provo Canyon.

Τα τελευταία χρόνια, η Πάρις Χίλτον αποτίναξε την εικόνα της σαχλής κληρονόμου, όπως παρουσιάστηκε στα reality shows, The Simple Life, Paris Hilton’s My New BFF και The World According to Paris, η οποία όπως παραδέχεται τώρα ότι ήταν τέχνασμα.

Σήμερα σε ηλικία 40 ετών η Χίλτον από το μοντέλο, σταρ των reality και DJ έγινε πρόσφατα παρουσιάστρια podcast. Η Πάρις Χίλτον, η οποία αρραβωνιάστηκε τον Κάρτερ Ρεούμ επιχειρηματία και επενδυτή δήλωσε πρόσφατα στο Vogue: «Είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το επόμενο κεφάλαιο και που έχω έναν τόσο υποστηρικτικό σύντροφο… Η σχέση μας είναι ίση. Κάνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερους ανθρώπους. Άξιζε απόλυτα την αναμονή!».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον Dey Street Books, τον εκδοτικό οίκο πίσω από τα απομνημονεύματα της Τζέσικα Σίμπσον. Τα απομνημονεύματα με τίτλο Open Book κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2020 και έφθασε στην πρώτη θέση των best-seller.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ