Η Πάρις Χίλτον στη Σαντορίνη: Οι εικόνες που δημοσίευσε η αδερφή της από τις οικογενειακές διακοπές τους

Η Πάρις Χίλτον επέλεξε Ελλάδα και Σαντορίνη για να περάσει μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της. Μαζί της βρίσκονταν μέλη της οικογένειάς της, που είδαν από κοντά τις ομορφιές του διάσημου ελληνικού νησιού.

Η αδερφή της Πάρις Χίλτον, Νίκι, δημοσιοποίησε την Τρίτη 18 Αυγούστου στιγμιότυπα από τη Σαντορίνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασαν τις ημέρες τους, τα τοπία που αντίκρισαν και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος.

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«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Πάρις Χίλτον, εν πλω, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Χίλτον επισκέπτεται την Ελλάδα, καθώς έχει δείξει στο παρελθόν την προτίμησή της για τους ελληνικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τον Αύγουστο του 2023 πραγματοποίησε μια πολυσυζητημένη κρουαζιέρα με υπερπολυτελές σκάφος στο Αιγαίο και τον Αργοσαρωνικό (Σπέτσες, Πόρτο Χέλι) μαζί με τον σύζυγό της, Κάρτερ Ριμ. Αυτή τη φορά «ψήφισε» Σαντορίνη με την οικογένειά της.

Η Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Κάρτερ Ριμ (Carter Reum) και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας: τον 3χρονο Φοίνιξ Μπάρον και τη 2χρονη Λόντον. Η προσωπική της ζωή έχει περάσει από τη δημιουργία μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας και έντονη δημοσιότητα, στην οικογενειακή σταθερότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει ανοιχτά για τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος της.