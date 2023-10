Μια φωτογραφία στην οποία δεν φορά τίποτα από τη μέση και πάνω «ανέβασε» το απόγευμα της Παρασκευής (13.10.2023) η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

«I had a dream, I got everything I wanted» («Είχα ένα όνειρο, κατάφερα όλα όσα ήθελα») έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η εικόνα που επέλεξε η ηθοποιός να μοιραστεί με όσους την «ακολουθούν» στο Instagram είναι ασπρόμαυρη.

Εκείνη κοιτά απευθείας στο φακό, ενώ καλύπτει με τα χέρια της στο στήθος της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penelope (@penelopeanastasopoulou)

Μέσα σε δυο ώρες από τη στιγμή που την ανέβασε, η φωτογραφία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου είχε περισσότερα από 2.500 likes.